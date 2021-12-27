Прокуратура потребовала закрытия крематория в Сухоложском поселке Нижнего Тагила

Напомним, листовки о том, что строится крематорий в Сухоложском поселке Нижнего Тагила, начали распространять неизвестные в конце октября 2021 года. Согласно информации на них, предприятие разместилось на территории бывшего детсада на улице Трикотажников, 1. Однако там ранее располагалась трикотажная фабрика. По словам директора (на тот момент — прим. ред.) Алексея Афанасьева, он не знает, кто мог распространять листовки.