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QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области

27 декабря 2021, 15:31
Фото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
С 28 декабря по 15 января будут отменены QR-коды во всех магазинах, ресторанах, салонах красоты, фитнес-центрах, банях, прачечных и детских игровых комнатах Свердловской области.

Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. Кинотеатры также получили послабление – им разрешат стопроцентную наполняемость, но только зрителями с QR-кодами.

Торговые центры невакцинированным свердловчанам можно будет посещать до 20 января.

Благодаря прививкам и другим мерам профилактики заболеваемость сейчас снижается. И на новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую передышку. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, чтобы снова собраться с силами,написал Евгений Куйвашев.

Блогер Илья Варламов подверг критике отмену QR-кодов в свердловских ТЦ
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#Ограничения#Свердловская область#Евгений Куйвашев#QR-код#Общество
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