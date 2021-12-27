QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области

Благодаря прививкам и другим мерам профилактики заболеваемость сейчас снижается. И на новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую передышку. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, чтобы снова собраться с силами,написал Евгений Куйвашев.