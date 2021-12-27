Средняя зарплата на Среднем Урале в октябре достигла 47 862 рубля

Больше, чем другие зарабатывали сотрудники банков и страховых компаний — по 75,5 тысячи рублей, в среднем. За ними идут учёные и разработчики, получавшие на руки в октябре до 74,7 тысячи рублей. Доходы IT-специалистов до них не дотянули, только 73,9 тысячи рублей. Работники же других сфер на Урале заработали в середине осени менее 70 тысяч рублей.