Тагильские психолог и адвокат высказались о наказании в виде обязательных работ

Суд не может назначить ему другое наказание, если есть более мягкий вид наказания, который не реализован в отношении данного лица. То есть суд тоже не может завысит наказание, это будет нарушение. Не все же люди отбывают наказание, бывает достаточно большое количество людей, которые вполне серьезно, осознанно подходят к приговору,рассказала редакции TagilCity.ru адвокат Алена Афонина.