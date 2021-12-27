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Татарстан не станет бороться за право именовать главу «президентом»

27 декабря 2021, 16:06
Фото: pxhere.com
Власти Татарстана отказались от борьбы за право именовать главу республики «президентом». Об этом сообщил действующий руководитель региона Рустам Минниханов.

Глава Татарстана отметил, что республиканская администрация планирует соблюдать условия закона о региональной власти, несмотря на то, что позицию региона не учли в федеральном центре при принятии данного документа, информирует Телеграмм-канал »Мейстер».

Таким образом, отмечают авторы канала, подошел к концу один из последних отголосков тенденций 90-х годов прошлого столетия. В частности, ликвидировано символическое уравнивание руководителя региона и главы государства с помощью названия занимаемой ими должности.

Сообщается, что руководство Татарстана при обсуждении проекта закона о региональной власти активно высказывало свое недовольство через депутатов Государственной думы и региональный парламент. Данный факт вызывал опасение, что республиканские власти собираются саботировать исполнение закона при его принятии. В действительности руководство республики быстро смирилось с условиями проекта закона и приняло их.

По мнению авторов канала, республика отказалась от борьбы за право именовать своего главу «президентом» из-за того, что для местных жителей данный вопрос не имел принципиальной важности.

«Лояльность Кремля для Минниханова значит куда больше, тем более, что ее вполне можно конвертировать не только в поддержку своим инициативам, но и в возможность последующего переизбрания на пост главы республики — новый закон о региональной власти даст ему такую возможность», — резюмировали авторы «Мейстера».

#Политика
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