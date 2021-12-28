37 свалок ликвидировано в Серове за две недели декабря

Согласно законодательству, собственник земельного участка имеет 30 дней для ликвидации нарушений размещения твердых коммунальных отходов. Только после этого региональный оператор может расчистить территорию, сообщили в ООО «Компания «Рифей».
На сегодняшний день, по словам исполнительного директора компании Федора Потапова, уже ликвидированы все свалки, по которым в начале ноября 2021 года были составлены акты. В общей сложности вывезено более 40 ломовозов с отходами, уточнил он.
По всем вопросам, касающимся вывоза ТКО, можно обратиться на горячую линию 8-800-234-02-43, а также по телефону диспетчерской службы в Нижнем Тагиле +7 (34-35) 36-33-77, добавили в компании.