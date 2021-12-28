«Бережливая» поликлиника открылась для детей на Руднике в Нижнем Тагиле

Ремонт в помещениях был проведен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области». Кабинеты были перепланированы, заменена система отопления, смонтирована новая проводка и система канализации.
На данный момент для пациентов работает фильтр. Это специальный кабинет, куда направляются дети с симптомами вирусных заболеваний. Также внутри было расширено пространство и увеличены проходы для создания комфорта для детей с ограниченными возможностями. В поликлинике есть и шагающий подъемник, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Всего стоимость работ составила 4,4 миллиона рублей.
Этого события жители Рудника ждали давно, отметил главный врач ДГБ Дмитрий Клейменов.
Наша основная задача — сохранить оказание первичной медицинской помощи в отдаленных территориях: Рудник, поселок Северный, микрорайон Малая Кушва, чтобы родителям с детьми было удобно и комфортно. Это результат совместной работы муниципалитета, депутатов городской Думы и Законодательного собрания Свердловской области, рассказал он.
Он добавил, что на данный момент в филиале работают два участковых врача, а под их патронажем находится 1,7 тысячи детей.
В начале 2022 года ремонт планируется еще в двух поликлиниках — на улицах Окунева и Черных. Сейчас проводятся конкурсы по поиску подрядчиков. Также на 2023 год запланирован ремонт медучреждения на Карла Маркса.
Напомним, в Нижнем Тагиле почти все поликлиники имеют статус «бережливых». Отремонтированы медучреждения на улицах балакинская, Окунева (первый этаж) и Тагилстроевская. Планируется также запустить в работу бассейн на ГГМ. Также идет подготовка к ремонту учреждения на Карла Либкнехта.