Блогер размещал рекламные плакаты МММ в Екатеринбурге и Верхней Салде

На одном из баннеров в Екатеринбурге красовались заглавные буквы «МММ» и девушка в костюме Санта-Клауса. Надпись коллажа гласила: «Самые приятные месячные». Слева от нее — QR-код. Что зашифровано в «ребусе», разбирались специалисты.
По словам начальника представителя Уральского управления Банка России Елены Дружининой, за рекламой стоит компания под названием «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди». Продвижением занимается один из российских блогеров. На него вышли, когда стали проводить проверку.
Мужчину зовут Данил Юсупов. Он знает об учении Мавроди, создавшего в свое время самую крупную на просторах России финансовую пирамиду. Но предпочитает использовать совсем другой термин — «касса взаимопомощи». И в отличие от «гуру» МММ, никак не гарантирует своим адептам прибыль. Он просто говорит им о якобы существующей валюте «мавро», как аналоге виртуального «биткоина». И уверяет всех, что она очень скоро подорожает.
Центробанк по итогу проверки включил фирму в список нелегальных. Соответствующее заявление уже направлено в правоохранительные органы.