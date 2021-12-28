Блогер размещал рекламные плакаты МММ в Екатеринбурге и Верхней Салде

Мужчину зовут Данил Юсупов. Он знает об учении Мавроди, создавшего в свое время самую крупную на просторах России финансовую пирамиду. Но предпочитает использовать совсем другой термин — «касса взаимопомощи». И в отличие от «гуру» МММ, никак не гарантирует своим адептам прибыль. Он просто говорит им о якобы существующей валюте «мавро», как аналоге виртуального «биткоина». И уверяет всех, что она очень скоро подорожает.