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Еще 544 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Свердловской области

28 декабря 2021, 10:02
Фото: 1MI
За сутки с 27 по 28 декабря в Свердловской области выявлено еще 544 случая заболевания коронавирусом. Больше всего случаев подтверждено на территории Екатеринбурга.

Там специалисты выявили 211 случаев инфекции. Остальные заболевшие проживают на территории разных муниципалитетов региона, в том числе и в Нижнем Тагиле. Всего инфицированных за время пандемии насчитывается более 197 тысяч человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Состояние 473 человек оценивается как тяжелое. Из них 274 помещены в реанимацию, в том числе 214 подключены к аппаратам ИВЛ. Отмечается, что 2,5 тысячи человек находятся в состоянии средней тяжести.

Из больниц по выздоровлению выписано 169,8 тысячи человек, из них за сутки — 489 человек.

Также за сутки подтверждено 28 летальных случаев.

В России за сутки выявлено 21,9 тысячи случаев заболевания. Из них у 1,4 тысячи человек болезнь протекает без выраженных симптомов. Количество инфицированных за все время составляет 10,43 миллиона человек. Число вылечившихся достигло 9,33 миллиона человек. За сутки из больниц после лечения выписаны 43,9 тысячи человек. Подтверждено также 935 смертельных исходов. За все время коронавирус унес жизни более чем 360 тысяч человек.

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#Заболевшие#Свердловская область#Пандемия#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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