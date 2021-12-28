Еще 544 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Свердловской области

В России за сутки выявлено 21,9 тысячи случаев заболевания. Из них у 1,4 тысячи человек болезнь протекает без выраженных симптомов. Количество инфицированных за все время составляет 10,43 миллиона человек. Число вылечившихся достигло 9,33 миллиона человек. За сутки из больниц после лечения выписаны 43,9 тысячи человек. Подтверждено также 935 смертельных исходов. За все время коронавирус унес жизни более чем 360 тысяч человек.