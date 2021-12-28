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Из-за неисправной печи в деревне под Нижним Тагилом сгорел жилой дом

28 декабря 2021, 17:31
Фото: 1MI
Двухквартирный жилой дом воспламенился в деревне Шумиха. Инцидент произошел 27 ноября в 22.27 на улице Октябрьской. Площадь пожара составила 96 квадратных метров, а причиной возгорания стала неисправная печь.

Как стало известно, огонь появился на чердаке — над квартирой, в которой проживал 56-летний мужчина. После этого пламя захватило перекрытие другой квартиры, где находилась 80-летняя женщина. В инциденте никто не пострадал, а пенсионерку по итогу приютили родственники, сообщает ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.

Предварительная информация гласит, что пожар случился из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Она оказалась неисправна, но владелец не спешил чинить ее и чистить дымоходы.

Напомним, утром 26 декабря в Карпинске произошел пожар. Боевые расчеты выезжали на вызов в один из дачных массивов, где по итогу скончались два молодых мужчины.

В Карпинске в результате пожара на даче погибли двое молодых мужчин
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#Деревня#Пожар#Печь#Нижний Тагил#Происшествия
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