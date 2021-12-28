Мешавший смотреть телевизор двухлетний мальчик скончался в реанимации Нижнего Тагила

По его словам, мама ребенка злоупотребляла алкоголем и часто оставляла малыша с неизвестными людьми. Также она около месяца избивала мальчика. Источник утверждает, что в момент происшествия знакомый женщины не давал ребенку подзатыльник, а они просто выпивали вместе с матерью.