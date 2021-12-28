TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Урале чуть не погибшая в больнице модель обратилась с заявлением в СК

28 декабря 2021, 05:05
Фото: 1MiMediainvest.ru
Свердловская фотомодель Анастасия Зуева намерена засудить медперсонал больницы, в которой чуть не погибла.

Анастасия Зуева из Кировграда чуть не погибла в ночь на 28 ноября. У 26-летней фотомодели возникла боль внизу живота, она пожаловалась мужу на головокружение и тошноту.

Супруг привез жену в центральную больницу округа. Было около полуночи, пришлось подождать когда им откроют.

Фото: Яндекс.Карты

По словам девушки, узнав с чем приехали супруги, медсестры выразили свое недовольство и предложили прийти утром.

Фото: 1MediaInvest

Время шло, боль усиливалась, а осматривать Анастасию медики не торопились. Посоветовавшись, муж с женой уехали в Невьянскую ЦРБ. Это в 15 километрах от Кировграда по дороге.

Анализы были плохими. Врачи диагностировали разрыв яичника. Гной попал в кровь, поэтому девушку сразу отвезли на операцию. Спасли от неминуемой смерти.

Уральская модель чуть не погибла от разрыва яичника после отказа приема в больнице
Узнать подробнее

Когда угроза жизни миновала, пациентку перевели в общую палату. Гинеколог потом, как рассказала фотомодель, сообщила, что операции могло бы и не быть, если бы вредную жидкость из яичника удалили своевременно, сделав прокол брюшной полости.

По этой причине Анастасия Зуева и обратилась в отдел регионального СК, сообщает Е1. Заявление подал адвокат фотомодели. Однако в областном минздраве нарушений в действиях медперсонала Кировградской больницы не выявили. Официальная позиция такова: пациентка самовольно покинула больницу еще на входе; медосмотр не производился; записи в журнале о визите Зуевой нет; она уехала через три минуты.

Материалы по теме
Скандал в тюменской больнице: студентка выложила селфи с младенцами в instagram (ФОТО)Тараканов нашла прокуратура в детском отделении больницы АлапаевскаСкандал из-за ПЦР-теста в больнице Екатеринбурга закончился приездом Росгвардии
#СК РФ#СК Тагил#Модель#Свердловская область#Больница#Минздрав#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25