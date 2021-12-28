Определены направления деятельности Комиссии ЕР по международному сотрудничеству

Лавров подчеркнул: продолжается активная работа и над законом о гражданстве, где должны быть отражены пожелания соотечественников. В первую очередь здесь говорится об инициативах по смягчению условий приема в гражданство соотечественников и их детей, рожденных в браках между гражданами РФ и иностранцами, а также о вопросах репатриации.