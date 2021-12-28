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Пятиклассник из Екатеринбурга надел женский костюм и победил в новогоднем конкурсе

28 декабря 2021, 03:24
Фото: скриншот со страницы гимназии в Instagram, авт. Сергей Колесников
Победа одного из учащихся гимназии Екатеринбурга в конкурсе новогодних костюмов обернулась скандалом.

Гимназия № 2 Екатеринбурга оказалась в эпицентре скандала. Причина — проведенный конкурс новогодних костюмов. Одним из его участников был пятиклассник. Мальчик загримировался, нарядился в мини-юбку и предстал перед жюри в образе Красной Шапочки.

Фотографии с утренника гимназия опубликовала в Instagram, сообщают «Новые Известия». Подписчики большинством голосов присудили победу этому воспитаннику. Но когда все узнали, что в образе девочки мальчик, произошел скандал. Хотели удалить фотографии из Интернета, но один местный блогер сделал скрин-шот и стал язвить: «Интересно каким будет приз? Курс гормональных препаратов для смены пола?».

С подачи Сергея Колесникова, а именно так зовут внимательного мужчину, гимназию чуть ли не подозревают в преступлении — пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Однако в образовательном учреждении с критикой не согласны, ведь дети сами голосовали за фотографии и выбирали что им больше нравится. После окончания конкурса, согласно его условиям, снимки из Instagram удалили.

Официальных запросов от силовых ведомств в адрес гимназии не было. А вот критика блогера привела к настоящей травле ребенка в соцсетях. Будут ли обращаться родители в прокуратуру — неизвестно. О психологическом состоянии ребенка не сообщается. В гимназии оценками блогера возмущены и ничего плохого в творчестве воспитанника не видят.

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