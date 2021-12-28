TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рабочим ВГОКа в Тагиле грозят невыплатой премии из-за отсутствия прививки от COVID-19

28 декабря 2021, 11:07
Фото: Яндекс.Карты
Руководство ВГОКа в Нижнем Тагиле пригрозило сотрудникам невыплатой премиальных, если у них нет прививки от коронавируса.

В новом приказе об обновлении нормативных актов о нераспространении коронавирусной инфекции сказано, что с 23 декабря 2021 года не начислять сотрудникам 50% премии, а с 1 февраля 2022 — 100%, если у них нет QR-кода, медотвода, результатов ПЦР-теста с отрицательным результатом или же наличием антител. При этом документы должны предоставляться не позднее одного рабочего дня после окончания срока их действия.

Также в документе сказано, что за вакцинацию работникам полагается один день оплачиваемого отдыха, сообщается в группе ОД «Тагил за перемены» Вконтакте.

Фото: ОД «Тагил за перемены»

Материалы по теме
Об эффективности вакцинации от коронавируса рассказал президент ПутинРектор УрФУ подписал приказ об обязательной вакцинации студентовО правилах вакцинации детей от COVID-19 рассказали свердловские власти
#Вакцинация#Вгок#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25