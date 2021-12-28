Рабочим ВГОКа в Тагиле грозят невыплатой премии из-за отсутствия прививки от COVID-19

В новом приказе об обновлении нормативных актов о нераспространении коронавирусной инфекции сказано, что с 23 декабря 2021 года не начислять сотрудникам 50% премии, а с 1 февраля 2022 — 100%, если у них нет QR-кода, медотвода, результатов ПЦР-теста с отрицательным результатом или же наличием антител. При этом документы должны предоставляться не позднее одного рабочего дня после окончания срока их действия.