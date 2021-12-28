Серийного насильника из ДПС отказался выпускать на свободу Свердловский облсуд

Ранее осужденный добился, чтобы ему было смягчено наказание на исправительные работы сроком на 1 год и 16 дней. По результатам рассмотрения постановление Тагилстроевского суда отменено, осужденный вернется обратно в колонию, сообщает пресс-служба областного суда.
Напомним, Артур Косицын был признан виновным в 26 эпизодах изнасилования в 2011 году. Он получил 13 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Позднее он был этапирован в ИК № 13 в Нижнем Тагиле.
В 2018 году Тагилстроевский суд заменял неотбытую часть наказания на 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработка. Однако прокуратура Нижнего Тагила решение оспорила и указала на то, что осужденный нарушал порядок и имел нестабильное поведение. В результате Свердловский областной суд также удовлетворил апелляцию.