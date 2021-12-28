TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Серийного насильника из ДПС отказался выпускать на свободу Свердловский облсуд

28 декабря 2021, 12:34
Фото: 1MI
Свердловский областной суд отказался выпускать на свободу экс-сотрудника ДПС Артура Косицына из Московской области. Апелляцию подал прокурор на решение Тагилстроевского суда, смягчившего наказание.

Ранее осужденный добился, чтобы ему было смягчено наказание на исправительные работы сроком на 1 год и 16 дней. По результатам рассмотрения постановление Тагилстроевского суда отменено, осужденный вернется обратно в колонию, сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, Артур Косицын был признан виновным в 26 эпизодах изнасилования в 2011 году. Он получил 13 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Позднее он был этапирован в ИК № 13 в Нижнем Тагиле.

В 2018 году Тагилстроевский суд заменял неотбытую часть наказания на 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработка. Однако прокуратура Нижнего Тагила решение оспорила и указала на то, что осужденный нарушал порядок и имел нестабильное поведение. В результате Свердловский областной суд также удовлетворил апелляцию.

Материалы по теме
Суд снова отказал в УДО фотографу-убийце из Екатеринбурга Дмитрию ЛошагинуРоспотребнадзор рекомендует отказаться от ограничительных диет зимойОтчислять непривитых от коронавируса студентов отказалось УрФУ в Екатеринбурге
#Суд#Апелляция#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
Вчера, 14:05
Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru
Вчера, 17:10
ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей
Вчера, 13:42
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
27 сентября, 13:11
Военком объяснил ошибки частичной мобилизации в Свердловской области
Вчера, 17:07
Удобно, профессионально, рядом: в Нижнем Тагиле открылась вторая клиника МЦ «ОЛМЕД»
Вчера, 08:00