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Сговор уральских компаний по ценам на металлопрокат обнаружила ФАС

28 декабря 2021, 11:30
Фото: pixabay.com
Картель компаний по продаже металлопроката в Свердловской области выявила антимонопольная служба.

Нарушителями признаны АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо», сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

Компании, по данным ведомства, вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали во время торгов по поставке металлопроката цены с начальной ценой в 2,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что сговор компаний грозит оборотными штрафами. В ближайшее время в отношении ответчиков планируется возбудить административные дела. Кроме того, они получили предписания об устранении нарушений.

Материалы по делу будут переданы правоохранителям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье за ограничение конкуренции.

УФАС проводило проверки после подорожания металлопроката и строительных материалов в России. Также от населения поступали жалобы на увеличение стоимости металлопроката.

Напомним, в первом полугодии 2021 года стоимость металлопродукции в Свердловской области, по данным УФАС выросла на 45-55%. Такие результаты показал опрос 126 строительных фирм и 25 поставщиков стройматериалов.

#Тендер#Свердловская область#ФАС#Конкуренция#Экономика
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