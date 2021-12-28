Таблички о достопримечательностях появились на улицах поселков под Нижним Тагилом

Наш храм действительно имеет интересную историю. В годы Гражданской войны Висимо-Утка переходила «из рук в руки» - от белогвардейцев к красным. В итоге здание церкви стало сначала детским клубом, потом дворцом пионеров, а в 90-е там и вовсе конюшня была. Сейчас местный батюшка занимается восстановлением храма. Жаль, что этих фактов на табличке нет, поделился с редакцией TagilCity.ru житель Висимо-Уткинска Сергей.