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Таблички о достопримечательностях появились на улицах поселков под Нижним Тагилом

28 декабря 2021, 12:45
Фото: TagilCity.ru
В Черноисточинске, Висиме, Висимо-Уткинске и Усть-Утке появились новые информационные таблички. На них даже есть QR-код. Редакция TagilCity.ru выяснила, зачем эти стелы нужны и где их еще планируют поставить.

В поселках под Нижним Тагилом появились информационные стенды об истории тех или иных уникальных мест каждого из населенных пунктов. 37 брендовых стел разместили в Черноисточинске, Висиме, Висимо-Уткинске и Усть-Утке (в том числе — в Боронской) в рамках развития АНО УК «ТРК «Гора Белая». Об этом редакции TagilCity.ru рассказала пресс-секретарь туркластера Свердловской области Мария Битковская.

Грант на развитие туристических маршрутов был нами выигран еще осенью прошлого года, однако реализовывать его начали только в этом году. Стелы были установлены недавно в каждом из поселков, которые включены в 10 маршрутов или туристических троп, поделилась Мария Битковская с редакцией TagilCity.ru.

Стела у водопада в Висимо-УткинскеСтела у водопада в Висимо-Уткинске
Стела у водопада в Висимо-УткинскеСтела у водопада в Висимо-Уткинске
Стела у водопада в Висимо-Уткинске
Фото: tagilcity.ru

Количество стел соответствует числу достопримечательностей в каждом из поселков — в Черноисточинске их 8, в Висиме — 23, в Усть-Утке и Висимо-Уткинске — по 3 информационных стенда.

На каждой стеле изображен памятник архитектуры или исторический момент, к которому осуществили привязку на стенде. Также приведено его описание и нанесен специальный QR-код, который можно отсканировать и перейти таким образом на страницу населенного пункта. Мы создали специальное приложение, в котором есть функция аудиогида — чтобы туристам было удобнее путешествовать по маршруту, рассказывают в туркластере.

Приложение уже работает на базе Android в тестовом режиме. К концу года в ТРК «Гора Белая» планируют полностью настроить систему навигации на всех видах гаджетов.

Каждый из маршрутов аудиогида составляет разную протяженность, поэтому, например, для посещения знаковых мест Черноисточинска потребуется около 30 минут, а в Висиме туристы проведут до трех часов — одна из табличек расположена неподалеку от легендарного озера Бездонное, поделилась с редакцией Мария.

Стела у бывшего завода в Висимо-УткинскеСтела у бывшего завода в Висимо-Уткинске
Стела у бывшего завода в Висимо-УткинскеСтела у бывшего завода в Висимо-Уткинске
Стела у бывшего завода в Висимо-Уткинске
Фото: tagilcity.ru

В ближайшем будущем уже таблички покрасят и облагородят, а новые будут размещать в поселке Уралец, который расположен непосредственно на горе Белой.

На Уралец у нас особые планы: там расположена «Авроринская тропа» — наш крупный проект по экотуризму. Все планы пока раскрывать не будем, создали интригу в туркластере.

Жители Висимо-Уткинска рассказали редакции TagilCity.ru, что таблички расположены в самых популярных местах для отдыха: на горе возле местного храма, у водопада и возле бывшей станции знаменитой узкоколейки.

Наш храм действительно имеет интересную историю. В годы Гражданской войны Висимо-Утка переходила «из рук в руки» - от белогвардейцев к красным. В итоге здание церкви стало сначала детским клубом, потом дворцом пионеров, а в 90-е там и вовсе конюшня была. Сейчас местный батюшка занимается восстановлением храма. Жаль, что этих фактов на табличке нет, поделился с редакцией TagilCity.ru житель Висимо-Уткинска Сергей.

Представитель «Горы Белой» Мария также рассказала редакции, что по каждой табличке информацию согласовывали с главой поселка и местным батюшкой.

Стела у Иакинфиевской церкви в Висимо-УткинскеСтела у Иакинфиевской церкви в Висимо-Уткинске
Стела у Иакинфиевской церкви в Висимо-УткинскеСтела у Иакинфиевской церкви в Висимо-Уткинске
Стела у Иакинфиевской церкви в Висимо-Уткинске
Фото: tagilcity.ru

Территория АНО УК «ТРК «Гора Белая» насчитывает 16 населенных пунктов, которые стояли у истоков Горнозаводской цивилизации Урала. На сегодняшний день здесь проживают около 9 тысяч человек. На территории кластера расположены свыше 35 особо охраняемых природных территорий и природных объектов, в том числе Висимский биосферный заповедник и Природный парк «Река Чусовая».

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