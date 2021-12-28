Трамваи в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь будут возить пассажиров бесплатно

На каждый из маршрутов добавят по одному вагону. Трамвай № 3 будет двигаться только по большому кольцу (улица Островского — проспект Ленина — Красный Камень — Выя — улица Островского). Трамвай № 10 соединит УВЗ и Пихтовые горы. Маршруты № 1 и 12 будут курсировать от УВЗ по ул. Островского до Пихтовых гор и обратно. На трамвае 15 маршрута пассажиры смогут добрать от Новой Кушвы до ГГМ.