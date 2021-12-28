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В Свердловской области будут развивать два новых туристических маршрута

28 декабря 2021, 10:08
Фото: pixabay.com
Новые туристические маршруты создадут в Свердловской области. Каждый из них уникален и имеет колоссальный потенциал, заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Федеральное агентство стратегических инициатив обнародовало итоги конкурса «Открой свою Россию». Свои заявки туда подавали 60 регионов, в том числе Свердловская область. Из 192 заявленных проектов по развитию внутреннего туризма были отобраны 30 наиболее лучших. Церемония награждения победителей состоялась 27 декабря. Среди них туристические маршруты «Уральские каникулы на Чусовой. Путешествие сквозь пространство и время», и «На Урале есть. Гастрономические путешествия».

Как пояснили в областном департаменте информационной политики, оба проекта направлены на развитие туристического потенциала региона. Первый из них имеет протяженность 340 километров. Он не зависит от сезона и подразумевает сплав по реке Чусовой, а в зимнем варианте это прогулка вдоль реки на снегоходах.

Второй маршрут — «На Урале есть. Гастрономические путешествия» — понравится любителям вкусной и полезной еды. Сюда включено знакомство с блюдами, которые на Среднем Урале готовят по авторским рецептам из самых обычных продуктов питания. Причем, и в сельской глубинке, и в современном мегаполисе. Он расписан на тот же срок что и первый.

По слова заместителя губернатора Дмитрия Ионина, каждый из маршрутов имеет колоссальный потенциал. С 2022 года оба этих маршрута будут открыты для туристов со всей России.

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#Свердловская область#Маршрут#Туристический маршрут#Общество
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