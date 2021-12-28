В Свердловской области будут развивать два новых туристических маршрута

Второй маршрут — «На Урале есть. Гастрономические путешествия» — понравится любителям вкусной и полезной еды. Сюда включено знакомство с блюдами, которые на Среднем Урале готовят по авторским рецептам из самых обычных продуктов питания. Причем, и в сельской глубинке, и в современном мегаполисе. Он расписан на тот же срок что и первый.