TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Верховный суд ликвидировал «Мемориал» в России

28 декабря 2021, 11:36
Фото: pixabay.com
Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Международный историко-просветительское общество «Мемориал» (признано иноагентом).

Также будут ликвидированы и все отделения организации, пишет ТАСС. Однако уточняется, что суд огласил только резолютивную часть решения. Мотивы пока остались неизвестными. В силу документ не вступил. В «Мемориале» его планируют обжаловать.

Представитель организации Мария Эйсмонт заявила, что решение организация считает незаконным и необоснованным.

Напомним, Гепрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием о ликвидации международной организации «Мемориал», которая признана иноагентом из-за нарушения законодательства. В реестр иноагентов компания была внесена в 2016 году.

#Мемориал#Россия#Суд#Ликвидация#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25