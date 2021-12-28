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Во время корпоратива два гаишника избили друг друга в Екатеринбурге

28 декабря 2021, 17:06
Фото: 1MI
Во время корпоратива инспекторов ДПС в Екатеринбурге 41-летний майор и 35-летний лейтенант устроили драку. Первый сломал младшему по званию нос. После этого мужчины пришли в главное управление МВД и написали друг на друга заявления.

По словам знакомого с ситуацией источника, инцидент произошел в ресторане на Первомайской, 80. Перед ссорой оба стража порядка выпили, после чего вышли «поговорить» на улицу, где и произошла драка. Из-за того, что после подачи заявлений о конфликте узнало высшее руководство, остальным екатеринбургским полицейским стало запрещено праздновать Новый год вместе, сообщает Е1.

Информацию о конфликте подтвердил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Теперь по факту инцидента будет проведена служебная проверка. Если данные о драке найдут свое подтверждение, то последуют серьезные меры реагирования. Это относится не только к стражам порядка, но и к их руководству.

Напомним, в ночь на 27 декабря драка в баре «Chili» в Екатеринбурге стала причиной вызова ОМОН. Друга на друга набросились несколько парней.

Массовая драка в баре Екатеринбурга закончилась вызовом ОМОНа
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