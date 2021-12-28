Во время корпоратива два гаишника избили друг друга в Екатеринбурге

По словам знакомого с ситуацией источника, инцидент произошел в ресторане на Первомайской, 80. Перед ссорой оба стража порядка выпили, после чего вышли «поговорить» на улицу, где и произошла драка. Из-за того, что после подачи заявлений о конфликте узнало высшее руководство, остальным екатеринбургским полицейским стало запрещено праздновать Новый год вместе, сообщает Е1.