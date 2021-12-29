Четверть населения России ждет ухудшения качества жизни в 2022 году

Мужчины и женщины в возрасте от 46 до 60 лет с этими 10% оказались вполне солидарны. Так, 14% «шагнувших к пенсии» выразили пессимизм, указав на многочисленные негативы. А 37% респондентов и вовсе не ждут каких-либо сдвигов. Плохих или хороших — без разницы.