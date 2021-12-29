Флешмоб с фото подростков в трусах набирает популярность в Екатеринбурге

Акция, запущенная пабликом «ВКонтакте», обещает каждому сфотографировавшемуся в нижнем белье с табличкой с названием группы у новогодней елки на улице одну тысячу рублей. Тот, чью фотографию участники группы выберут лучшей, получит главный приз — 3 тысячи рублей.
Конкурс вызвал ажиотаж среди подростков и недовольство ряда взрослых жителей областного центра. Люди задаются вопросами, зачем нужен этот опасный для здоровья флешмоб, и стоит ли тысяча рублей заработанной ангины или бронхита?
Тем не менее, количество снимков в паблике продолжает расти, а его подписчики активно голосуют за участников.
Мы не ожидали от вас такого наплыва фоток, кошелек админа с такими темпами разорите,пишет руководитель группы.