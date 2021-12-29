Как сделать корпоративное видео?

Один из наиболее важных и трудоёмких этапов видеопродакшна. В первую очередь составляется сценарный план, после чего выполняется копирайт. После предварительного согласования с клиентом вся эта информация должна найти отражение в подробном сценарии. При написании нельзя забывать, что у зрителя не должно остаться вопросов, непонятных или спорных моментов. В противном случае он может расценить их совершенно не так, как виделось вам. Во время написания сценария важно полноценно представлять себе мысли зрителя. Только в этом случае он досмотрит ваше творение до конца, и именно тогда видео можно будет признать эффективным.