Как сделать корпоративное видео?

Это могут быть клиенты компании, сотрудники фирмы или более широкая аудитория, например, посетители специализированной выставки. Суть корпоративного фильма составляет коммерческая деловая информация. Также под корпоративным видео иногда понимают имиджевые или презентационные ролики. Все эти понятия настолько тесно связаны, что многие не видят между ними разницы и ошибочно полагают, что это разновидности рекламного контента. Но корпоративный фильм и рекламный видеоролик – это два совершенно разных формата, которые не стоит путать. Главное их различие заключается в позиционировании.
Прямая реклама несет в себе конкретное и понятное сообщение зрителю, призывающее его совершить действие. Корпоративное видео создаётся как маркетинговый инструмент, позволяющий организации продемонстрировать свою значимость и выстроить правильную коммуникацию с целевой аудиторией. Задача такого контента — сформировать позитивный имидж, а не увеличить продажи, как в случае с рекламными роликами.
Корпоративные фильмы могут иметь в зависимости от поставленных задач и зрительской аудитории различный хронометраж, но в любом случае по длительности они явно превосходят короткие продающие ролики. Видео о компании могут транслироваться в телевизионном эфире, на выставках и конференциях, но с развитием цифровых технологий и современных средств коммуникаций главной площадкой для их размещения стали всевозможные интернет-ресурсы. Ни один корпоративный сайт сегодня не обходится без видеоконтента.
Всё многообразие фильмов для компании можно условно классифицировать по содержанию на следующие типы:
Тогда фильм ориентируется на формирование положительного имиджа компании и на продвижение её товаров или услуг.
Чем тщательнее удастся сегментировать аудиторию, тем большую эффективность можно ожидать от видео, потому что для разного типа зрителя существуют свои инструменты привлечения внимания и воздействия на восприятие. От этого будет зависеть не только структура и смысловая нагрузка видеоматериала, но также эмоциональность и стилистика фильма.
Составление технического задания
Типовое ТЗ на производство любого корпоративного (и не только) фильма должно содержать солидный объём информации. В нём необходимо указать название, жанр, характеристики целевой аудитории, примерное содержание и хронометраж будущего творения. И это далеко не всё. Предпочтения заказчика по музыкальному сопровождению, имена участвующих в фильме экспертов и спикеров, сроки и локации съёмок и дедлайны сдачи готового материала.
Всё это необходимо официально согласовать с представителем компании во избежание дальнейших издержек на исправление не предусмотренных с самого начала нюансов производства.
Написание сценария
Один из наиболее важных и трудоёмких этапов видеопродакшна. В первую очередь составляется сценарный план, после чего выполняется копирайт. После предварительного согласования с клиентом вся эта информация должна найти отражение в подробном сценарии. При написании нельзя забывать, что у зрителя не должно остаться вопросов, непонятных или спорных моментов. В противном случае он может расценить их совершенно не так, как виделось вам. Во время написания сценария важно полноценно представлять себе мысли зрителя. Только в этом случае он досмотрит ваше творение до конца, и именно тогда видео можно будет признать эффективным.
Оформлять сценарий можно в нескольких форматах. Самый простой — это описательный тип. Он не очень удобен тем, что текст воспринимается каждым человеком индивидуально. Лучше составлять сценарий в табличном формате, где на каждую сценическую ситуацию в специальных графах указывается описание действия в кадре, ракурс камеры, текст и т. п. Сегодня вполне можно воспользоваться специальными компьютерными программами для создания сценария.
При написании текста повествования в корпоративном фильме используйте только проверенную и объективную информацию. Никогда не следует подменять или замалчивать факты, а уж тем более откровенно лгать. Рано или поздно это проявится, и репутацию вашей компании восстановить уже не удастся.
Съёмка
Если компания обращается в профессиональную студию продакшн для создания фильма, то её представителей вряд ли будут волновать технические аспекты съёмочного процесса - выбор места, освещения и ракурса. Кроме действующих персонажей в зоне локации не должно быть посторонних. А заказчику черновой материал всё равно не показывают. Пожалуй, это единственный этап производства фильма, на котором участие уполномоченных лиц клиента будет излишним.
Монтаж
Сборка видеоряда в корпоративном видео – это самый ответственный этап. Качество визуального представления оказывает определяющее влияние на зрителя. Чтобы облегчить себе задачу, исполнители еще на этапе написания сценария должны зафиксировать на бумаге «раскадровку» ролика. Это позволит избежать лишних правок.
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