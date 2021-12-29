Механика или кварцевые

Несмотря на то, что по ряду параметров кварцевые часы превосходят механические, популярность последних по-прежнему высока. Причина в том, что «уютному» механизму с шестеренками, пружинами и винтиками люди доверяют больше, чем нейтральному кварцевому двигателю. Кроме того, механические часы, как правило, выглядят солиднее и основательнее, подчеркивают статус владельца и сами по себе могут быть выполнены, как настоящее произведение искусства.