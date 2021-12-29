Механика или кварцевые

Многие пользуются часами в смартфоне, но немало и тех, кто предпочитает более надежный вариант – наручные часы. Есть и экстравагантные особы среди дам и мужчин, которые носят карманные часы.
Выбирая модель наручных часов, покупателям часто приходится решать извечный вопрос – какой вариант выбрать: механику или кварц. От этого зависит, будет ли секундная стрелка совершать равномерные «шаги», повинуясь движениям маятника, или плавно двигаться по циферблату под действием электричества.
Механические часы – это древнее изобретение, в основе которого лежит пружинный двигатель. По этой причине модели нужно регулярно заводить, закручивая пружину. Такие часы выбирают люди, способные к организованной и размеренной жизни – некоторые часы нужно заводить ежедневно, что требует терпения.
Работа механизма основана на колебаниях маятника, которому сообщает кинетическую энергию пружинный механизм. Длительность хода напрямую зависит от длины пружины. Этот элемент должен быть эластичным и равномерно упругим. Часто для изготовления пружины применяют сплав из железа и кобальта или закаленную углеродистую сталь. Такие материалы устойчивы к внешним факторам и прежде всего – к коррозии.
Многие в курсе, что в часах имеются камни. Они сделаны из искусственного корунда и используются для уменьшений трения и износа механических частей. Синтетический корунд почти не подвержен трению и имеет наивысший показатель твердости.
В кварцевых часах, как это следует из названия, источником энергии служит кристалл кварца. При сжатии он вырабатывает электрический импульс. Кристалл настраивается на ритмичные колебания под действием электрического тока и приводит в движение маятник. Заводит такие часы не нужно – первичным источником энергии выступает батарейка.
Сравним механику и кварц в цифрах и рабочих характеристиках.
Механические:
Кварцевые:
Несмотря на то, что по ряду параметров кварцевые часы превосходят механические, популярность последних по-прежнему высока. Причина в том, что «уютному» механизму с шестеренками, пружинами и винтиками люди доверяют больше, чем нейтральному кварцевому двигателю. Кроме того, механические часы, как правило, выглядят солиднее и основательнее, подчеркивают статус владельца и сами по себе могут быть выполнены, как настоящее произведение искусства.
Однако стоит учесть, что механика всегда тяжелее кварца – не всем удобно постоянно носить на запястье массивный и тяжелый предмет. В особенной степени это касается женских моделей, поэтому дамы чаще выбирают элегантные и изящные кварцевые изделия. Благо, современный рынок предлагает множество видов и типов часов и часиков на любой вкус, под любой стиль одежды, образ жизни и даже характер владельца.
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