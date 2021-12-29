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Многодетного отца из Сосьвы будут судить за избиение сына и угрозу убить детей

29 декабря 2021, 09:42
Фото: 1MI
Жителя Сосьвы обвиняют в нанесении побоев 15-летнему сыну и угрозе убийством своим трем детям.

Как полагает следствие, 23 октября текущего года мужчина, будучи пьяным, начал буйствовать, после чего 15-летний сын попытался убежать к соседям, чтобы вызвать полицию. Однако в сенях отец схватил подростка за волосы, затащил в дом и ударил в живот. От продолжения побоев сына спас телефон, зазвонивший у отца и отвлекший его внимание.

Второй эпизод дела произошел 9 ноября. Находясь в нетрезвом состояние, обвиняемый захотел продолжить пьянку и начал поиски карточки, на которую зачислялось детское пособие. Он пришел к дому, где в тот момент находились все его дети с другом-сверстником. Мужчина начал ломиться в дом, громко ругаться матом и угрожать расправой своим отпрыскам, если они не впустят его внутрь.

Обвинительное заключение в отношении многодетного отца утверждено прокуратурой, сообщили в пресс-службе ведомства. За все совершенное обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле арестован обвиняемый в убийстве двухлетнего мальчика
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#Сосьва#Дети#Насилие#Происшествия
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