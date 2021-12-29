Многодетного отца из Сосьвы будут судить за избиение сына и угрозу убить детей

Второй эпизод дела произошел 9 ноября. Находясь в нетрезвом состояние, обвиняемый захотел продолжить пьянку и начал поиски карточки, на которую зачислялось детское пособие. Он пришел к дому, где в тот момент находились все его дети с другом-сверстником. Мужчина начал ломиться в дом, громко ругаться матом и угрожать расправой своим отпрыскам, если они не впустят его внутрь.