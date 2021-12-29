Новый начальник ГИБДД назначен в Нижнем Тагиле

О переводе Александра Зверева из статуса врио начальника ГИБДД Нижнего Тагила в должность руководителя подразделения редакции TagilCity.ru рассказал источник в главке МВД Свердловской области.
Да, действительно, подтвердил редакции свое назначение подполковник Зверев.
В должность он вступает 1 января 2022 года.
С 25 января 2021 года Александр Зверев руководил госавтоинспекцией Нижнего Тагила в качестве врио. Ранее подполковник полиции возглавлял отдел охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское», а до этого - был начальником тагильского РЭО ГИБДД.