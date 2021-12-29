Новый начальник ГИБДД назначен в Нижнем Тагиле

С 25 января 2021 года Александр Зверев руководил госавтоинспекцией Нижнего Тагила в качестве врио. Ранее подполковник полиции возглавлял отдел охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское», а до этого - был начальником тагильского РЭО ГИБДД.