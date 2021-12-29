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Новый начальник ГИБДД назначен в Нижнем Тагиле

29 декабря 2021, 15:41
Фото: TagilCity.ru
Александр Зверев стал новым начальником госавтоинспекции Нижнего Тагила. В должность подполковник полиции вступает с 1 января.

О переводе Александра Зверева из статуса врио начальника ГИБДД Нижнего Тагила в должность руководителя подразделения редакции TagilCity.ru рассказал источник в главке МВД Свердловской области.

Да, действительно, подтвердил редакции свое назначение подполковник Зверев.

В должность он вступает 1 января 2022 года.

С 25 января 2021 года Александр Зверев руководил госавтоинспекцией Нижнего Тагила в качестве врио. Ранее подполковник полиции возглавлял отдел охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское», а до этого - был начальником тагильского РЭО ГИБДД.

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