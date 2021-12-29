Памятные монеты «Город трудовой доблести Екатеринбург» прибыли на Урал

Монета выпускалась в день рождения уральской столицы — 18 ноября. В общей сложности тираж монет номиналом 10 рублей насчитывает один миллион штук, пишет «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу Уральского ГУ Банка России.
Напомним, 18 ноября стало известно, что также Центробанк РФ выпустит в обращение памятные монеты с изображением Нижнего Тагила. В 2023 году появится монета, которая будет посвящена 300-летию Тагила, а через год в серии «Город трудовой доблести» поступит в обращение монета номиналом 10 рублей.