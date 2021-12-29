Переболевший COVID-19 житель Асбеста заявил о принуждении к увольнению

Неприятности начались, когда 53-летний горожанин тяжело заболел. В августе этого года Сергей слег с коронавирусом и вышел на работу только в середине осени. Ему сказали, что уже нашли замену, он перенервничал и опять попал в больницу. На этот раз, с инфарктом миокарда.