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Posted 29 декабря 2021,, 13:15

Published 29 декабря 2021,, 13:15

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Психолог: Детям нельзя давать в руки фейерверки

29 декабря 2021, 13:15
Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева попросила граждан страны быть осторожными при запуске новогодних салютов.

Дети не должны самостоятельно использовать пиротехнику. Об этом пишет NEWS.ru.

Перед запуском фейерверка, особенно в новогодние праздники, лучше воздержать от употребления алкогольной продукции. Находясь в состоянии опьянения, бывает, что взрослые дают своим малолетним отпрыскам в руки петарды и фейерверки. Родители не всегда контролируют опасный процесс, сетует Хадарцева

Надо быть ответственными не только за себя и детей, но и окружающих. При неправильном обращении с салютом может пострадать экология — животные и растения. Пиротехнические изделия представляют опасность для здоровья и жизни людей, подытожил эксперт.

По словам юриста и судебного представителя Василия Воробьёва, жаловаться на запуск фейерверков и грохот от них надо не в полицию, а в МЧС. В РФ только для помещений установлен предельно допустимый уровень «громкости». Для улицы, где чаще всего запускают новогодние фейерверки, ограничения отсутствуют. Существуют определенные правила для использования салюта. Их нарушение относится к нормам пожарной безопасности.

Заместитель руководителя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предлагает руководству регионов создать официальный список площадок, где можно запускать фейерверки. Эти места должны находиться на расстоянии от приютов и зоопарков. В наши дни салюты разрешено запускать везде, где нет особого запрета.

#Общество
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