Следователя на Урале засудили за ДТП с пьяными пешеходами

Обвиняемый об этом заявил на суде. Рассказал он и о недостаточной видимости на дороге. Со слов Онышко, в 20 метрах перед машиной он ничего не видел. Но у сотрудников Следственного комитета, которых там в момент наезда не было, мнение оказалось другим. В уголовном деле они написали 104 метра. Это и сыграло против полицейского на процессе. Водитель отрицал что нарушал скоростной режим, а сторона обвинения как раз «давила» на это.