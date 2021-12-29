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Следователя на Урале засудили за ДТП с пьяными пешеходами

29 декабря 2021, 03:40
Фото: 1mediainvest.ru
Следователь отдела МВД по Верхней Салде Илья Онышко приговорен к двум годам лишения свободы за наезд на двух пешеходов. Мужчина категорически с этим не согласен и намерен добиваться оправдания.

Суд Верхней Салды вынес приговор по делу о смертельном ДТП с участием полицейского и пьяных пешеходов. Все произошло в ночь на 26 октября 2019 года. Полицейский Илья Онышко около 23.00 возвращался домой, управляя автомобилем. В сумерках он не успел среагировать и сбил машиной сразу двух человек — мужчину и женщину. Водитель не оставил место происшествия, а сразу вызвал на место скорую помощь. Однако пролежав в больнице, один из них умер. Предполагаемая причина смерти — пневмония. Но в отношении полицейского возбудили уголовное дело и отдали под суд.

По словам Ильи Онышко, пешеходы были одеты во все темное. Они сидели на дороге и появились из темноты неожиданно. Момент наезда зафиксировала камера видеорегистратора: у мужчины, который выскочил перед капотом, никаких светоотражающих элементов на одежде не было. От обоих пахло спиртным.

Обвиняемый об этом заявил на суде. Рассказал он и о недостаточной видимости на дороге. Со слов Онышко, в 20 метрах перед машиной он ничего не видел. Но у сотрудников Следственного комитета, которых там в момент наезда не было, мнение оказалось другим. В уголовном деле они написали 104 метра. Это и сыграло против полицейского на процессе. Водитель отрицал что нарушал скоростной режим, а сторона обвинения как раз «давила» на это.

Уволенный из рядов МВД следователь Илья Онышко получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении. Мужчина категорически с этим не согласен и намерен обжаловать приговор.

Добавим, что брат погибшего мужчины в суде выступил против столь суровой меры наказания. С его слов, родственник вел асоциальный образ жизни. Ранее он был судим, выпивал и устраивал ссоры на пустом месте, сообщает Е1.

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#Следователь#Уголовное дело#Свердловская область#МВД#Верхняя и Нижняя Салда#Общество
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