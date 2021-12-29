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Сразу три двойни родились в Екатеринбурге за выходные

29 декабря 2021, 07:38
Фото: 1Медиаинвест
Последние выходные декабря подарили Екатеринбургу три двойни. Это четверо мальчиков и две девочки, сообщили в перинатальном центре.

С 25 по 26 декабря в перинатальном центре Екатеринбурга родились три двойни. Такое случается редко, и это настоящее чудо, отмечают врачи-акушеры.

Утром субботы у одной женщины на свет появились два мальчика. Затем медики сделали Кесарево еще одной пациентке, она стала мамой двух девочек. А ближе к ночи к этим двум парам малышей добавились еще два, тоже мальчики. Все они являются доношенными и с хорошим весом, от 2,5 до 3 килограммов.

Рост детей составляет от 48 до 50 сантиметров, гордятся в больнице. Где в этом году ежемесячно рождались примерно 15 двоен, в среднем. За одиннадцать месяцев на свет появился 9431 малыш. Актов о рождении двойняшек зарегистрировано 165.

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