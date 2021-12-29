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Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России

29 декабря 2021, 04:41
Фото: 1MI
Свердловская область по итогу 2021 года вошла в число самых тревожных регионов России. К такому выводу пришли эксперты аналитического департамента агентства КРОС, которые проводили соответствующее исследование.

«Национальный индекс тревожностей», так называлось исследование, направленное на изучение негативных тенденций в российских регионах. Один из них — Свердловская область. По мнению агентства КРОС, здесь они достаточно сильны.

Самое первое, что вызвало тревожность в регионе - это рос числа тяжких преступлений. Случаи тяжких и массовых преступлений беспокоят граждан. Больше всего они пугают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Тюменской области.

Фото: скриншот исследования

Беспокоятся свердловчане и о росте цен на товары, но уже меньше.

Фото: скриншот исследования

А вот по обеспокоенности телефонным мошенничеством Свердловская область вышла в лидеры. Она находится на втором месте. Ее обгоняет только Москва.

Фото: скриншот исследования

По усилению ограничений в интернете Свердловская область находится на четвертом месте. Блокировки сайтов, введение некоторых ограничений для соцсетей и за другие вещи переживают и другие россияне.

Фото: скриншот исследования

Выражают тревожность жители региона и после захвата талибами (Талибан - запрещенная в РФ организация) власти в Афганистане.

Фото: скриншот исследования

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