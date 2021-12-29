Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России

«Национальный индекс тревожностей», так называлось исследование, направленное на изучение негативных тенденций в российских регионах. Один из них — Свердловская область. По мнению агентства КРОС, здесь они достаточно сильны.
Самое первое, что вызвало тревожность в регионе - это рос числа тяжких преступлений. Случаи тяжких и массовых преступлений беспокоят граждан. Больше всего они пугают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Тюменской области.
Беспокоятся свердловчане и о росте цен на товары, но уже меньше.
А вот по обеспокоенности телефонным мошенничеством Свердловская область вышла в лидеры. Она находится на втором месте. Ее обгоняет только Москва.
По усилению ограничений в интернете Свердловская область находится на четвертом месте. Блокировки сайтов, введение некоторых ограничений для соцсетей и за другие вещи переживают и другие россияне.
Выражают тревожность жители региона и после захвата талибами (Талибан - запрещенная в РФ организация) власти в Афганистане.