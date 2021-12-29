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Тысячи банок лососевой икры от несуществующей компании конфисковано в Екатеринбурге

29 декабря 2021, 15:48
Фото: 1MI
Склад с контрафактными продуктами обнаружен на улице Малышева в Екатеринбурге. Проверить место порекомендовала общественная организация «Народный контроль».

В процессе проверки сотрудники Россельхознадзора и МВД обнаружили на складе свыше 4 тысяч банок с лососевой икрой. Маркировка присутствовала, однако она оказалась устаревшей, поскольку компания «Персей» из Сахалина перестала функционировать еще два года назад. Также владелец икры не смог показать документы, которые бы подтвердили, что продукт прошел проверку на качество и на ветеринарный контроль, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Теперь собственник под присмотром сотрудников Россельхознадзора обязан уничтожить икру. Также его ожидает штраф.

Напомним, в конце октября стало известно, что в Нижнем Тагиле были задержаны члены этнической преступной группы, занимавшиеся нелегальными поставками в город табака и алкоголя.

Склад с контрафактными сигаретами и спиртом ликвидирован силовиками в Нижнем Тагиле
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