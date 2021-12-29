Установлен виновник загрязнения Исети в центре Екатеринбурга

Виновником загрязнения, которого не удавалось установить несколько лет, оказалось муниципальное предприятие «Водоотведение и искусственные сооружения». Проведенная прокуратурой проверка выявила нарушения в работе организации. Первое — у муниципального учреждения нет необходимых для пользования коллектором сети дождевой канализации документов, второе — МБУ сбрасывает в Исеть сточные воды с превышением установленных концентраций загрязняющих веществ.
За эти два нарушения предприятие оштрафовано на 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. При этом на изучение работы и состояния ливневой канализации администрацией Екатеринбурга еще в 2016 году было потрачено 6 млн рублей.