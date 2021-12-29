В Екатеринбурге продается квартира за 45 млн рублей с золотым ершиком

Квартира расположена по адресу Николая Никонова, дом № 8. Из окон жилища виден Храм на Крови и набережная Исети. Квартира на этаже одна. Ремонт в ней сделан дизайнерский. Планировка разделена на две зоны — жилую и гостевую. Туалеты устроят даже самых привередливых людей. Фурнитура в квартире отделана под золото, в том числе ершик в туалете. Владельцы жилья уточнили, что эксклюзивная итальянская мебель не входит в цену пентхауса.