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В Нижнем Тагиле арестован обвиняемый в убийстве двухлетнего мальчика

29 декабря 2021, 09:14
Фото: 1mediainvest.ru
Суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в гибели двухлетнего ребенка.

Фигурант уголовного дела — мужчина. Это сожитель матери двухлетнего ребенка. Тагильчанка оставила с ним своего малыша, а он его ударил. Карапуз упал, ударился головой, получил травму и впал в кому. Спасти его врачам не удалось.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью СК возбудил уголовное дело дело. Мужчину задержали и взяли показания. Он признался в совершенном правонарушении. С его слов, мальчик помешал ему смотреть телевизор. И тогда он ударил ребенка.

Следователи заявили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста. Суд его удовлетворил, обвиняемого взяли под стражу в зале заседаний и увезли в СИЗО. Своей участи он будет дожидаться в изоляции от общества.

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#Гибель мальчика#Мальчик#Нижний Тагил#Происшествия
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