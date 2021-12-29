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Posted 29 декабря 2021,, 09:29

Published 29 декабря 2021,, 09:29

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Свердловской области большинство работодателей пересмотрят зарплаты сотрудников

29 декабря 2021, 09:29
В Свердловской области большая часть работодателей пересмотрит зарплаты своего персонала в наступающем году.

В среднем сотрудникам планируют повысить зарплаты на 5%. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter провели исследование. В Свердловской области руководители 48,6% фирм пересматривают зарплаты работников.

Вместе с тем еще 31,6% компаний осуществляют подобное ежегодно. 4,2% организаций — дважды в год. А вот 11,1% организаций не планируют пересматривать зарплаты.

В текущем месяце изменят размер зарплат лишь 6,9% работодателей. В январе наступающего года данным вопросом будут заниматься 20,7% организаций. Пересмотрят зарплаты в феврале 17,2% работодателей, в марте — 3,4%, в апреле — 17,2%, в мае — 3,4%, в июле — 6,9%.

Отметим, что средний доход жителей Свердловской области равен 51 700 рублей до вычета налогов. Совокупный доход вместе с премиями приближается к 60 200 рублей до вычета налогов.

В основе исследовании лежит анализ кадровых планов, которые получает «Банк данных заработных плат» напрямую от 72 компаний из Свердловской области.

#Общество
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