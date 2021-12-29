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Звезда «Уральских пельменей» из-за долга не смог улететь из Екатеринбурга в Таиланд

29 декабря 2021, 15:10
Фото: 1MI
Из-за того, что у юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова в аэропорту обнаружился долг в пять тысяч рублей, он не сумел улететь из Екатеринбурга в Тайланд.

По словам знакомого с ситуацией источника, это произошло по причине того, что шоумен поддерживал экс-схиигумена Сергия, который был осужден за то, что захватил Среднеуральский женский монастырь, пишет Ура.ру.

О своем штрафе Соколов узнал лишь в аэропорту, там же его и погасил, однако билеты пропали, поэтому пришлось покупать новые. Источник отметил, что артист хотел позвонить губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но у него ничего не вышло. Другой влиятельный человек заявил Соколову, что он поддерживал «не тех людей».

Напомнить, суд решил отклонить апелляцию экс-ведущего «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского к компании «Уральские пельмени продакшн». Он планировал взыскать 41,5 миллиона за нарушение авторских прав.

Нетиевский не смог взыскать 41,5 млн рублей с «Уральских пельменей»
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#Штраф#Екатеринбург#Тайланд#Уральские пельмени#Среднеуральский женский монастырь#Новости УрФО#Общество
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