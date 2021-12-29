Звезда «Уральских пельменей» из-за долга не смог улететь из Екатеринбурга в Таиланд

О своем штрафе Соколов узнал лишь в аэропорту, там же его и погасил, однако билеты пропали, поэтому пришлось покупать новые. Источник отметил, что артист хотел позвонить губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но у него ничего не вышло. Другой влиятельный человек заявил Соколову, что он поддерживал «не тех людей».