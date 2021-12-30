Большинство россиян планируют провести новогодние каникулы в кругу семьи

Также эксперты узнавали, в какой компании россияне хотят проводить новогодние праздники. Так 54% планируют посетить друзей, знакомых или родных. Особенно в этой категории отмечаются жители до 55 лет. Старшее поколение не желает проявлять активность. На втором месте находятся планы съездить на природу, в лес или посетить достопримечательности: 34% опрошенных. И только 17% (как правило, молодежь) планируют занять себя культурным досугом.