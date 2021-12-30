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Большинство россиян планируют провести новогодние каникулы в кругу семьи

30 декабря 2021, 14:37
Фото: 1MI
Как показало исследование, большая часть населения Россия (78%) планируют провести новогодние каникулы с 1 по 9 января 2022 года в кругу семьи. Отмечается, что 69% также будут находиться в своем родном городе.

Однако молодое поколение в возрасте 25-34 года настроены по-другому распланировать свои праздники. Среди них 63% хотят находиться в каникулы дома, гласит исследование компании Vox populi. При этом 15% населения будет сидеть на работе, а 5% хотят поехать к родным или знакомым в другие регионы страны.

Фото: скриншот исследования Vox populi

Также эксперты узнавали, в какой компании россияне хотят проводить новогодние праздники. Так 54% планируют посетить друзей, знакомых или родных. Особенно в этой категории отмечаются жители до 55 лет. Старшее поколение не желает проявлять активность. На втором месте находятся планы съездить на природу, в лес или посетить достопримечательности: 34% опрошенных. И только 17% (как правило, молодежь) планируют занять себя культурным досугом.

Фото: скриншот исследования Vox populi

Как показало исследование, больше всего россияне предпочитают отдыхать на экскурсионных турах и посещать исторические места (46%). Также популярностью пользуется пляжный отдых (45%), культурный отдых (32%), оздоровление и SPA (24%). Отмечается, что женский пол отдает предпочтение культурному отдыху и оздоровлению. Вместе с мужчинами они любят и гастрономические туры (8%).

Фото: скриншот исследования Vox populi

В опросе с 15 по 25 декабря принимали участие пользователи старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 1,2 тысячи респондентов.

Напомним, 29 декабря стало известно, что очередной социологический опрос населения показал, что каждый четвертый россиян ожидает ухудшения качества жизни в предстоящем 2022 году.

Четверть населения России ждет ухудшения качества жизни в 2022 году
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