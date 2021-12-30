Ботокс для лица: особенности ботулинотерапии и уход за кожей после процедуры

Ботокс для лица — это препарат, содержащий инактивированный нейротоксин ботулизма типа А, который блокирует нервно-мышечную передачу при инъекционном введении. Простыми словами, ботокс расслабляет мышцы, спазм которых приводит к появлению мимических морщин.
Процедура по введению ботокса называется ботулинотерапия, а само слово botox — это название препарата, который изначально использовался в неврологии для лечения различных заболеваний нейромышечного характера. Сегодня ботокс для лица является обобщенным названием эстетических процедур с использованием нейтротоксина ботулизма, получаемого из бактерий Clostridium Botulinum.
У процедуры ботокса есть свои особенности и противопоказания. Например, препарат вводят исключительно в мышцы, которые отвечают за формирование морщин. Например, чтобы разгладить глубокие межбровные морщины, препарат вводят в корругаторы — мышцы, сморщивающие брови. Допустимо выполнять уколы ботокса для лица, чтобы убрать «гусиные лапки», поднять уголки губ, «разгладить» лоб и избавиться от носогубных складок. В то же время инъекции ботокса для лица будут бесполезны против морщин, вызванных обезвоженностью кожи и фотостарением.
Важно! В эстетических целях ботулотоксин для лица вводят в минимальных дозах, что минимизирует возникновение побочных эффектов. В то же время для устранения выраженных эстетических дефектов понадобится курс процедур.
Разобравшись, что это за процедура — ботокс для лица, узнаем, какой эффект она дает и для чего
применяется. Введение препаратов на основе ботулотоксина помогает устранить:
Помимо дефектов, обусловленных возрастными изменениями, препараты ботокса для лица используются при лечении:
В некоторых случаях инъекции ботокса выполняют в подбородок, что позволяет подтянуть его и сделать линию лица более четкой. Также препарат применяют для коррекции области скул и нижней челюсти, если другие косметологические методы оказались неэффективны.
Когда стало известно, что делает ботокс с лицом, разберем, как проходит процедура у косметолога. Основные этапы включают:
Действие препарата проявляется не сразу, а в течение нескольких дней после процедуры. В среднем, изменения в формате «до и после» становятся заметны спустя 2-3 дня, а эффект от процедуры продолжается от трех месяцев до полугода, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Обратите внимание! Перед процедурой не рекомендуется пить алкоголь, курить, а также посещать солярий и баню.
Вы уже знаете, что такое ботокс для лица, как проходит процедура, и какой обещает эффект. Теперь разберемся, какой бывает ботокс для лица в контексте препаратов на основе ботулотоксина: чем они отличаются друг от друга, и какими преимуществами обладают.
Препарат, который произвел революцию в косметологии, впервые был разработан американской компанией Allergan и выпущен на рынок в 1989 году. В одном флаконе ботокса содержится 100 ЕД активного вещества, вспомогательными выступают альбумин и хлорид натрия.
Преимущества:
Первые изменения после инъекции препарата можно заметить в течение 2-5 дней. Эффект продолжается до 4 месяцев после введения. В основном, используется для устранения мимических морщин у взрослых.
Почти полный аналог ботокса выпустила французская компания Ipsen в 1990 году. От своего прототипа препарат отличается сниженной дозировкой — в одном флаконе 50 ЕД активного вещества. Также в состав входят лактоза и гемагглютинин. Для аналогичной процедуры препарата понадобится больше, чем ботокса, из-за сниженной дозировки. Преимущества:
Эффект проявляется в течение 2-5 дней и длится до 6 месяцев. Используется не только для эстетических процедур, но и для лечения гипергидроза, а также заболеваний ЦНС, в том числе у детей возрастом от 6 месяцев.
Немецкий аналог ботокса выпустила компания Merz в 2008 году. Он отличается меньшей молекулярной массой, в результате чего подходит для инъекций в область самых мелких мышц лица. Считается, что препарат не лишает человека активной мимики, а лишь регулирует избыточную мышечную деятельность. В составе препарата нет аллергенов (белков альбумина), что повышает его безопасность.
Преимущества:
Препарат используется в эстетической медицине для коррекции возрастных несовершенств, связанных с мышечным гипертонусом.
Уход от SkinCeuticals поможет подготовить кожу к инвазивному воздействию и продлить результат от эстетической процедуры.
Антиоксидантная сыворотка двойного действия ускоряет реабилитацию после инвазивных процедур и продлевает эффект ботулинотерапии. Витамин С 10% и феруловая кислота 0,5% в комплексе обеспечивают защиту от свободных радикалов и фотостарения, а также корректируют возрастные изменения кожи. Средство стимулирует выработку коллагена, снижает выраженность пигментации и повышает эластичность кожи, помогая сохранить результат от эстетической процедуры.
Сыворотка повышает уровень гиалуроновой кислоты в коже на 30%, восстанавливая плотность и тургор кожи. Продлевает эффект ботулинотерапии, снижая выраженность мимических морщин. Три формы гиалуроновой кислоты (фрагментированная, с полной молекулярной массой, инкапсулированная), Проксилан и экстракт фиолетового риса борются с возрастными несовершенствами, делая овал лица более четким, а кожу более эластичной и увлажненной.
Обновляющая сыворотка, ускоряющая реабилитацию после ботокса для лица и других инвазивных процедур. Содержит комплекс гидроксиэтил мочевины 20% и 5% аминосульфоновую кислоту, которые активно увлажняют кожу, ускоряя ее обновление и восстановление. Средство можно использовать перед подготовкой к процедуре, чтобы ускорить отшелушивание клеток и уменьшить признаки обезвоженности. При регулярном применении сыворотка придает сияние, восстанавливает защитный барьер и стимулирует регенерацию клеток кожи.
После того, как мы узнали, что это такое — ботокс для лица, ответим на самые распространенные вопросы о ботулинотерапии. Это поможет определиться, стоит ли делать процедуру в вашем конкретном случае или следует обратить внимание на другие методы омоложения.
Морщины в этой области называют «гусиные лапки», а образуются они из-за спазма круговой мышцы глаза. Инъекции ботокса расслабляют мышцу, вследствие чего кожа над ней разглаживается и морщины исчезают.
Длительность эффекта зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому определить срок действия невозможно. В среднем, курс инъекций следует повторять раз в полгода-год, по необходимости.
Первичная нечувствительность к ботоксу встречается у 0,1% людей, а вторичная или приобретенная может быть результатом слишком частых инъекций препаратов этой группы. Если эффект от процедуры не заметен, то дело может быть в неправильном хранении препарата или неверном расчете дозировки. Если препарат правильно хранится и используется, то эффект от ботокса лица в стиле «до и после» будет очевиден.
Для каждого препарата на основе ботулотоксина существуют рекомендации по применению. Собственно «Ботокс» чаще всего применяют для коррекции морщин в области глаз, лба и переносицы. Другие препараты этой группы можно использовать для нейтрализации морщин в области рта, подбородка, шеи и декольте.
Если воздействию подвергаются разные зоны лица, то процедуры можно проводить в один день. Инъекции в одну и ту же область выполняют по такому плану: сначала ботокс, а спустя 3 недели — филлеры.
Вывести препарат сразу после процедуры невозможно, но можно ускорить его распад. Для этого применяют микротоковую и ультразвуковую терапию, а также аппаратный массаж. Самомассаж лица тоже способствует выведению препарата.
Основные противопоказания:
Кроме того противопоказанием ботокса для лица является возраст после 50, так как в этом случае процедура может усугубить выраженность возрастных изменений.
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