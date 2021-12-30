Ботокс для лица: особенности ботулинотерапии и уход за кожей после процедуры

Первичная нечувствительность к ботоксу встречается у 0,1% людей, а вторичная или приобретенная может быть результатом слишком частых инъекций препаратов этой группы. Если эффект от процедуры не заметен, то дело может быть в неправильном хранении препарата или неверном расчете дозировки. Если препарат правильно хранится и используется, то эффект от ботокса лица в стиле «до и после» будет очевиден.