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Ботокс для лица: особенности ботулинотерапии и уход за кожей после процедуры

30 декабря 2021, 10:33
Фото: pixabay.com
Ботулинотерапия или ботокс лица — популярная инъекционная косметологическая процедура для борьбы с возрастными изменениями, которая обещает разглаживание выраженных морщин за один сеанс. Рассмотрим, как это работает, кому подойдет и какого эффекта можно ожидать от введения препарата.

Что такое ботокс для лица?

Ботокс для лица — это препарат, содержащий инактивированный нейротоксин ботулизма типа А, который блокирует нервно-мышечную передачу при инъекционном введении. Простыми словами, ботокс расслабляет мышцы, спазм которых приводит к появлению мимических морщин.

Процедура по введению ботокса называется ботулинотерапия, а само слово botox — это название препарата, который изначально использовался в неврологии для лечения различных заболеваний нейромышечного характера. Сегодня ботокс для лица является обобщенным названием эстетических процедур с использованием нейтротоксина ботулизма, получаемого из бактерий Clostridium Botulinum.

У процедуры ботокса есть свои особенности и противопоказания. Например, препарат вводят исключительно в мышцы, которые отвечают за формирование морщин. Например, чтобы разгладить глубокие межбровные морщины, препарат вводят в корругаторы — мышцы, сморщивающие брови. Допустимо выполнять уколы ботокса для лица, чтобы убрать «гусиные лапки», поднять уголки губ, «разгладить» лоб и избавиться от носогубных складок. В то же время инъекции ботокса для лица будут бесполезны против морщин, вызванных обезвоженностью кожи и фотостарением.

Важно! В эстетических целях ботулотоксин для лица вводят в минимальных дозах, что минимизирует возникновение побочных эффектов. В то же время для устранения выраженных эстетических дефектов понадобится курс процедур.

Какого эффекта можно достигнуть после ботокса?

Разобравшись, что это за процедура — ботокс для лица, узнаем, какой эффект она дает и для чего

применяется. Введение препаратов на основе ботулотоксина помогает устранить:

  • Горизонтальные морщины лба, шеи и зоны декольте;
  • Вертикальные морщины межбровья и области носогубных складок;
  • Кисетные морщины вокруг рта;
  • «Кроличьи» морщины на переносице;
  • «Гусиные лапки» — мимические морщины с внешней стороны глаз.

Помимо дефектов, обусловленных возрастными изменениями, препараты ботокса для лица используются при лечении:

  • Гипертонуса и гипертрофии жевательной мускулатуры, что приводит к искажению пропорций лица;
  • Косоглазия, вызванного синдромом «ленивого глаза»;
  • Гипергидроза — избыточного потоотделения даже в спокойном состоянии.

В некоторых случаях инъекции ботокса выполняют в подбородок, что позволяет подтянуть его и сделать линию лица более четкой. Также препарат применяют для коррекции области скул и нижней челюсти, если другие косметологические методы оказались неэффективны.

Как проходит процедура введения инъекций ботокса?

Когда стало известно, что делает ботокс с лицом, разберем, как проходит процедура у косметолога. Основные этапы включают:

  • Предварительную консультацию у специалиста, на которой определяются области введения препарата;
  • Подготовку к процедуре, во время которой кожу очищают и дезинфицируют;
  • Обезболивание зоны обработки;
  • Введение препарата на основе ботулотоксина в мышечную ткань с помощью инсулинового шприца;
  • Постпроцедурная обработка кожи.

Действие препарата проявляется не сразу, а в течение нескольких дней после процедуры. В среднем, изменения в формате «до и после» становятся заметны спустя 2-3 дня, а эффект от процедуры продолжается от трех месяцев до полугода, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Обратите внимание! Перед процедурой не рекомендуется пить алкоголь, курить, а также посещать солярий и баню.

Какие бывают препараты с ботулотоксином?

Вы уже знаете, что такое ботокс для лица, как проходит процедура, и какой обещает эффект. Теперь разберемся, какой бывает ботокс для лица в контексте препаратов на основе ботулотоксина: чем они отличаются друг от друга, и какими преимуществами обладают.

Ботокс

Препарат, который произвел революцию в косметологии, впервые был разработан американской компанией Allergan и выпущен на рынок в 1989 году. В одном флаконе ботокса содержится 100 ЕД активного вещества, вспомогательными выступают альбумин и хлорид натрия.

Преимущества:

  • Доказанная эффективность;
  • Низкая дозировка для достижения эффекта;
  • Высокая эффективность против морщин.

Первые изменения после инъекции препарата можно заметить в течение 2-5 дней. Эффект продолжается до 4 месяцев после введения. В основном, используется для устранения мимических морщин у взрослых.

Диспорт

Почти полный аналог ботокса выпустила французская компания Ipsen в 1990 году. От своего прототипа препарат отличается сниженной дозировкой — в одном флаконе 50 ЕД активного вещества. Также в состав входят лактоза и гемагглютинин. Для аналогичной процедуры препарата понадобится больше, чем ботокса, из-за сниженной дозировки. Преимущества:

  • Усовершенствованный состав;
  • Возможность уменьшать дозировку;
  • Использование в терапевтических целях.

Эффект проявляется в течение 2-5 дней и длится до 6 месяцев. Используется не только для эстетических процедур, но и для лечения гипергидроза, а также заболеваний ЦНС, в том числе у детей возрастом от 6 месяцев.

Ксеомин

Немецкий аналог ботокса выпустила компания Merz в 2008 году. Он отличается меньшей молекулярной массой, в результате чего подходит для инъекций в область самых мелких мышц лица. Считается, что препарат не лишает человека активной мимики, а лишь регулирует избыточную мышечную деятельность. В составе препарата нет аллергенов (белков альбумина), что повышает его безопасность.

Преимущества:

  • Низкая молекулярная масса;
  • Естественный эффект;
  • Отсутствие аллергенов в составе.

Препарат используется в эстетической медицине для коррекции возрастных несовершенств, связанных с мышечным гипертонусом.

Средства SkinCeuticals для подготовки к ботоксу и ухода за кожей после инвазивных процедур

Уход от SkinCeuticals поможет подготовить кожу к инвазивному воздействию и продлить результат от эстетической процедуры.

SERUM 10

Антиоксидантная сыворотка двойного действия ускоряет реабилитацию после инвазивных процедур и продлевает эффект ботулинотерапии. Витамин С 10% и феруловая кислота 0,5% в комплексе обеспечивают защиту от свободных радикалов и фотостарения, а также корректируют возрастные изменения кожи. Средство стимулирует выработку коллагена, снижает выраженность пигментации и повышает эластичность кожи, помогая сохранить результат от эстетической процедуры.

Фото: Акционерное общество Л'Ореаль

H.A. INTENSIFIER

Сыворотка повышает уровень гиалуроновой кислоты в коже на 30%, восстанавливая плотность и тургор кожи. Продлевает эффект ботулинотерапии, снижая выраженность мимических морщин. Три формы гиалуроновой кислоты (фрагментированная, с полной молекулярной массой, инкапсулированная), Проксилан и экстракт фиолетового риса борются с возрастными несовершенствами, делая овал лица более четким, а кожу более эластичной и увлажненной.

Фото: Акционерное общество Л'Ореаль

RETEXTURING ACTIVATOR

Обновляющая сыворотка, ускоряющая реабилитацию после ботокса для лица и других инвазивных процедур. Содержит комплекс гидроксиэтил мочевины 20% и 5% аминосульфоновую кислоту, которые активно увлажняют кожу, ускоряя ее обновление и восстановление. Средство можно использовать перед подготовкой к процедуре, чтобы ускорить отшелушивание клеток и уменьшить признаки обезвоженности. При регулярном применении сыворотка придает сияние, восстанавливает защитный барьер и стимулирует регенерацию клеток кожи.

Фото: Акционерное общество Л'Ореаль

Ответы на часто задаваемые вопросы о ботоксе

После того, как мы узнали, что это такое — ботокс для лица, ответим на самые распространенные вопросы о ботулинотерапии. Это поможет определиться, стоит ли делать процедуру в вашем конкретном случае или следует обратить внимание на другие методы омоложения.

Эффективен ли ботокс против морщин вокруг глаз?

Морщины в этой области называют «гусиные лапки», а образуются они из-за спазма круговой мышцы глаза. Инъекции ботокса расслабляют мышцу, вследствие чего кожа над ней разглаживается и морщины исчезают.

Можно ли спрогнозировать срок действия ботулотоксина?

Длительность эффекта зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому определить срок действия невозможно. В среднем, курс инъекций следует повторять раз в полгода-год, по необходимости.

Возможна ли нечувствительность к ботоксу?

Первичная нечувствительность к ботоксу встречается у 0,1% людей, а вторичная или приобретенная может быть результатом слишком частых инъекций препаратов этой группы. Если эффект от процедуры не заметен, то дело может быть в неправильном хранении препарата или неверном расчете дозировки. Если препарат правильно хранится и используется, то эффект от ботокса лица в стиле «до и после» будет очевиден.

Ботокс можно применять только в верхних третях лица?

Для каждого препарата на основе ботулотоксина существуют рекомендации по применению. Собственно «Ботокс» чаще всего применяют для коррекции морщин в области глаз, лба и переносицы. Другие препараты этой группы можно использовать для нейтрализации морщин в области рта, подбородка, шеи и декольте.

Можно ли совмещать ботокс и филлеры на основе гиалуроновой кислоты?

Если воздействию подвергаются разные зоны лица, то процедуры можно проводить в один день. Инъекции в одну и ту же область выполняют по такому плану: сначала ботокс, а спустя 3 недели — филлеры.

Можно ли нейтрализовать действие ботокса после процедуры?

Вывести препарат сразу после процедуры невозможно, но можно ускорить его распад. Для этого применяют микротоковую и ультразвуковую терапию, а также аппаратный массаж. Самомассаж лица тоже способствует выведению препарата.

Какие противопоказания у ботокса для лица?

Основные противопоказания:

  • Инфекции тканей в зоне введения;
  • Прием антибиотиков и медикаментов, нарушающих свертываемость крови;
  • Аллергия на компоненты препарата;
  • Миастенический синдром;
  • Беременность и кормление грудью;
  • Хронические и аутоиммунные заболевания в стадии обострения.

Кроме того противопоказанием ботокса для лица является возраст после 50, так как в этом случае процедура может усугубить выраженность возрастных изменений.

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