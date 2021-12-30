До лотерейного тиража — «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» — осталось 2 дня

«Новогодние тиражи «Русского лото» уже стали настоящей семейной традицией для миллионов россиян из самых разных уголков нашей огромной страны. Лотерейные билеты покупают не только для себя, но и в подарок родным и близким. Так здорово раз в год собрать всю семью и друзей за одним столом, весело провести время в ожидании настоящего новогоднего чуда. Ведь чудо действительно происходит! В новогодних тиражах «Русского лото» россияне уже выиграли более 10 млрд руб., более 800 человек стали лотерейными миллионерами, а один участник выиграл миллиард. Учитывая, что в этом году в «Новогоднем миллиарде» будет разыграно более 2,5 млрд руб., победителей станет еще больше!», — отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото».