После высыпаний нередко остаются темные следы, которые делают тон кожи неоднородным. Пятна от прыщей иногда исчезают сами по себе, но чаще всего требуют терапевтических мер в виде правильного ухода за кожей и салонных процедур. Давайте узнаем, как убрать следы от прыщей в домашних условиях и в кабинете косметолога.
Почему появляются прыщи?
Прежде чем перейдем к практическим советам рассмотрим, почему появляются воспаления, провоцирующие пигментацию кожи.
Основной причиной прыщей считается гиперактивность сальных желез. Вот почему жирная и комбинированная кожа наиболее подвержена несовершенствам. Но другие типы кожи тоже не застрахованы от возникновения высыпаний.
Особенно при наличии таких факторов риска:
Предотвратить появление прыщей и застойных пятен поможет правильный уход за проблемной кожей с помощью корректирующих косметических средств.
Виды пятен после прыщей на лице
Косметический уход против следов от прыщей следует подбирать по типу пигментации кожи. Рассмотрим основные виды, а также, узнаем, почему они остаются, и чем их можно лечить.
Красные
Пятна красного цвета или эритема часто остаются от выдавленных прыщей, особенно глубоко сидящих. Со временем они пропадают сами по себе. Но если вы не хотите ждать и ищете быстрые способы, то помогут средства для проблемной кожи с осветляющими и противовоспалительными свойствами.
Темные
Лиловые и синеватые следы – следствие глубокого повреждения кожи. Подкожные прыщи – основная причина, почему появляются такие пятна. Методов, как убрать следы от глубоких прыщей на лице, не так много: косметологические процедуры и косметический уход с активными осветляющими компонентами, например, кислотами.
Коричневые
Пигментные пятна коричневого цвета возникают вследствие инсоляции – интенсивного воздействия ультрафиолета на кожу. Чтобы предотвратить гиперпигментацию рекомендуется использовать солнцезащитные средства с высоким фактором SPF. Если вас интересует, чем отбелить такие пятна, то помогут косметические средства целенаправленного действия против гиперпигментации кожи, к примеру, с ретиноидами.
Как убрать следы от прыщей в домашних условиях?
Наконец, мы подошли к пункту, как убрать пятна от прыщей на лице дома. Ключевым здесь является правильный выбор средств для поэтапного ухода за кожей.
Важно! Следы от прыщей следует отличать от атрофических рубцов – выраженного изменения рельефа кожи вследствие акне. Справиться с таким дефектом помогут аппаратные процедуры, так как косметического ухода будет недостаточно.
Как избавиться от пятен после прыщей у косметолога?
Если домашние методы не показали выраженных результатов, то можно попробовать салонные процедуры. Для достижения максимального эффекта в борьбе с посттравматической пигментацией рекомендуется комбинировать косметологические процедуры и домашний уход.
Пилинги
Из всех способов пилинги на основе кислот или ретинола показали себя наилучшим образом. Химический пилинг воздействует на глубинные слои кожи, что способствует клеточному обновлению и выравниванию тона лица.
Лазерная шлифовка
Глубокая шлифовка кожи лазером поможет тем, кто ищет, как избавиться от следов прыщей на лице синюшного или лилового цвета. В результате выравнивается микрорельеф и тон кожи, уменьшаются покраснения, снижается выраженность сосудистых сеточек.
Микродермабразия
Механический пилинг кожи, стимулирующий регенерацию клеток благодаря чему улучшается тон кожи и снижается количество застойных пятен.
Обзор косметики LaRoche-Posay для кожи со следами от прыщей
Эффективные средства против пигментации представлены в линейке Effaclar от LaRoche-Posay, предназначенной для ухода за проблемной кожей. Давайте узнаем, как избавиться от красных пятен после прыщей с помощью продуктов французского бренда лечебной косметики.
Корректирующий крем-гель EFFACLAR DUO(+)
Средство эффективно борется с высыпаниями и закупоренными порами, осветляет постакне и смягчает кожу. Формула с комплексом кислот (салициловая + LHA), ниацинамидом и церамидами ускоряет обновление клеток и восстанавливает микробиом поверхности кожи. Продукт подходит для тех, кто ищет, чем можно убрать пятна постакне и предотвратить их появление.
В составе:
Результат: мгновенно делает тон кожи более однородным, при регулярном использовании застойные пятна осветляются, а несовершенств становится меньше.
Корректирующая сыворотка EFFACLAR
Ультраконцентрированная сыворотка с комплексом из 3-х кислот и ниацинамидом снижает количество несовершенств и уменьшает выраженность постакне. Средство подойдет тем, кто ищет, как восстановить кожу лица при наличии множественных застойных пятен после угревой сыпи.
В составе:
Результат: более ровный тон и рельеф лица с первого применения, при регулярном использовании новые несовершенства не появляются, а следы постакне исчезают.
Гель для очищения кожи EFFACLAR
Очищающее средство с комплексом кислот (салициловая + LHA) мягко отшелушивает, убирает загрязнения и предотвращает закупорку пор. Формула с цинком и глицерином матирует и смягчает кожу, не вызывая ощущения стянутости. Продукт не содержит спирта и обладает физиологическим PH.
В составе:
Результат: после первого применения кожа выглядит более свежей, чистой и матовой, при регулярном использовании количество несовершенств и постакне значительно сокращается.
Локальное корректирующее средство EFFACLAR A. I.
Средство локального действия подойдет тем, что ищет, чем убрать пятна от прыщей максимально быстро. Формула с пироктономоламина, гликасилом и LHA-кислотой обеспечивает мгновенный эффект против несовершенств и постакне, делая кожу гладкой и сияющей после первого применения.
В составе:
Результат: мгновенно уменьшает выраженность постакне и несовершенств, спустя месяц использования тон и рельеф кожи выравнивается.
Источники:
АО «Л’Ореаль», ИНН 7726059896, ОГРН 1027700054986
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