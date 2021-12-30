После высыпаний нередко остаются темные следы, которые делают тон кожи неоднородным. Пятна от прыщей иногда исчезают сами по себе, но чаще всего требуют терапевтических мер в виде правильного ухода за кожей и салонных процедур. Давайте узнаем, как убрать следы от прыщей в домашних условиях и в кабинете косметолога.