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Как убрать следы от прыщей

30 декабря 2021, 06:11
Фото: pixabay.com
После высыпаний нередко остаются темные следы, которые делают тон кожи неоднородным. Давайте узнаем, как убрать следы от прыщей в домашних условиях и в кабинете косметолога.

После высыпаний нередко остаются темные следы, которые делают тон кожи неоднородным. Пятна от прыщей иногда исчезают сами по себе, но чаще всего требуют терапевтических мер в виде правильного ухода за кожей и салонных процедур. Давайте узнаем, как убрать следы от прыщей в домашних условиях и в кабинете косметолога.

Почему появляются прыщи?

Прежде чем перейдем к практическим советам рассмотрим, почему появляются воспаления, провоцирующие пигментацию кожи.

Основной причиной прыщей считается гиперактивность сальных желез. Вот почему жирная и комбинированная кожа наиболее подвержена несовершенствам. Но другие типы кожи тоже не застрахованы от возникновения высыпаний.

Особенно при наличии таких факторов риска:

  1. Гормональный дисбаланс– повышенная выработка половых гормонов провоцирует избыточную функцию сальных желез в подростковый период. Во взрослом возрасте угревая сыпь может свидетельствовать об эндокринных нарушениях;
  2. Разрушение защитного барьера– в результате кожа становится беззащитной перед бактериями, живущими на поверхности эпидермиса, и появляются воспаления;
  3. Механические повреждения кожи– например, при выдавливании прыщей можно занести инфекцию, что приведет к новым высыпаниям;
  4. Неправильный уход за кожей– пересушивающие и комедогенные формулы разрушают микробиом и провоцируют угревую сыпь.

Предотвратить появление прыщей и застойных пятен поможет правильный уход за проблемной кожей с помощью корректирующих косметических средств.

Виды пятен после прыщей на лице

Косметический уход против следов от прыщей следует подбирать по типу пигментации кожи. Рассмотрим основные виды, а также, узнаем, почему они остаются, и чем их можно лечить.

Красные

Пятна красного цвета или эритема часто остаются от выдавленных прыщей, особенно глубоко сидящих. Со временем они пропадают сами по себе. Но если вы не хотите ждать и ищете быстрые способы, то помогут средства для проблемной кожи с осветляющими и противовоспалительными свойствами.

Темные

Лиловые и синеватые следы – следствие глубокого повреждения кожи. Подкожные прыщи – основная причина, почему появляются такие пятна. Методов, как убрать следы от глубоких прыщей на лице, не так много: косметологические процедуры и косметический уход с активными осветляющими компонентами, например, кислотами.

Коричневые

Пигментные пятна коричневого цвета возникают вследствие инсоляции – интенсивного воздействия ультрафиолета на кожу. Чтобы предотвратить гиперпигментацию рекомендуется использовать солнцезащитные средства с высоким фактором SPF. Если вас интересует, чем отбелить такие пятна, то помогут косметические средства целенаправленного действия против гиперпигментации кожи, к примеру, с ретиноидами.

Как убрать следы от прыщей в домашних условиях?

Наконец, мы подошли к пункту, как убрать пятна от прыщей на лице дома. Ключевым здесь является правильный выбор средств для поэтапного ухода за кожей.

  1. Очищайте кожу с помощью продуктов для проблемной кожи, в составе которых присутствуют противовоспалительные и отшелушивающие компоненты.
  2. Используйте тоники и лосьоны с себорегулирующим и матирующим действием для профилактики высыпаний и снижения жирности кожи.
  3. Для этапа коррекции выбирайте интенсивные средства от пятен от прыщей с осветляющими компонентами: витамином С, ретинолом, АНА- и BHA-кислотами, арбутином.
  4. Увлажняйте кожу средствами с легкой текстурой без масляных ингредиентов в составе.
  5. Всегда защищайте кожу от солнца, особенно при использовании средств с кислотами и ретиноидами, а также, чтобы предотвратить появление пигментных пятен.

Важно! Следы от прыщей следует отличать от атрофических рубцов – выраженного изменения рельефа кожи вследствие акне. Справиться с таким дефектом помогут аппаратные процедуры, так как косметического ухода будет недостаточно.

Как избавиться от пятен после прыщей у косметолога?

Если домашние методы не показали выраженных результатов, то можно попробовать салонные процедуры. Для достижения максимального эффекта в борьбе с посттравматической пигментацией рекомендуется комбинировать косметологические процедуры и домашний уход.

Пилинги

Из всех способов пилинги на основе кислот или ретинола показали себя наилучшим образом. Химический пилинг воздействует на глубинные слои кожи, что способствует клеточному обновлению и выравниванию тона лица.

Лазерная шлифовка

Глубокая шлифовка кожи лазером поможет тем, кто ищет, как избавиться от следов прыщей на лице синюшного или лилового цвета. В результате выравнивается микрорельеф и тон кожи, уменьшаются покраснения, снижается выраженность сосудистых сеточек.

Микродермабразия

Механический пилинг кожи, стимулирующий регенерацию клеток благодаря чему улучшается тон кожи и снижается количество застойных пятен.

Обзор косметики LaRoche-Posay для кожи со следами от прыщей

Эффективные средства против пигментации представлены в линейке Effaclar от LaRoche-Posay, предназначенной для ухода за проблемной кожей. Давайте узнаем, как избавиться от красных пятен после прыщей с помощью продуктов французского бренда лечебной косметики.

Корректирующий крем-гель EFFACLAR DUO(+)

Средство эффективно борется с высыпаниями и закупоренными порами, осветляет постакне и смягчает кожу. Формула с комплексом кислот (салициловая + LHA), ниацинамидом и церамидами ускоряет обновление клеток и восстанавливает микробиом поверхности кожи. Продукт подходит для тех, кто ищет, чем можно убрать пятна постакне и предотвратить их появление.

В составе:

  • Комплекс салициловой кислоты + LHA-кислоты – отшелушивает, очищает поры, борется с воспалениями;
  • Комплекс AQUA POSAE FILIFORMIS + MANNOSE – восстанавливает микробиом, улучшает защитные функции кожи;
  • Ниацинамид – успокаивает и снимает раздражение;
  • Прокерад – предотвращает постакне.

Результат: мгновенно делает тон кожи более однородным, при регулярном использовании застойные пятна осветляются, а несовершенств становится меньше.

Корректирующая сыворотка EFFACLAR

Ультраконцентрированная сыворотка с комплексом из 3-х кислот и ниацинамидом снижает количество несовершенств и уменьшает выраженность постакне. Средство подойдет тем, кто ищет, как восстановить кожу лица при наличии множественных застойных пятен после угревой сыпи.

В составе:

  • Салициловая кислота – снимает воспаление, очищает поры;
  • Гликолевая кислота – отшелушивает и обновляет кожу;
  • Липо-гидрокси-кислота (LHA) – выравнивает микрорельеф;
  • Ниацинамид – успокаивает.

Результат: более ровный тон и рельеф лица с первого применения, при регулярном использовании новые несовершенства не появляются, а следы постакне исчезают.

Гель для очищения кожи EFFACLAR

Очищающее средство с комплексом кислот (салициловая + LHA) мягко отшелушивает, убирает загрязнения и предотвращает закупорку пор. Формула с цинком и глицерином матирует и смягчает кожу, не вызывая ощущения стянутости. Продукт не содержит спирта и обладает физиологическим PH.

В составе:

  • 2% салициловая кислота + LHA-кислота – отшелушивают, обновляют, предупреждают воспаления;
  • Цинк – уменьшает жирный блеск;
  • Глицерин – смягчает и придает комфорт.

Результат: после первого применения кожа выглядит более свежей, чистой и матовой, при регулярном использовании количество несовершенств и постакне значительно сокращается.

Локальное корректирующее средство EFFACLAR A. I.

Средство локального действия подойдет тем, что ищет, чем убрать пятна от прыщей максимально быстро. Формула с пироктономоламина, гликасилом и LHA-кислотой обеспечивает мгновенный эффект против несовершенств и постакне, делая кожу гладкой и сияющей после первого применения.

В составе:

  • Липо-гидрокси-кислота (LHA) – отшелушивает и обновляет кожу, улучшая микрорельеф;
  • Ниацинамид – успокаивает и препятствует появлению воспалений;
  • Пироктоноламин + гликасил – оказывают антибактериальное действие.

Результат: мгновенно уменьшает выраженность постакне и несовершенств, спустя месяц использования тон и рельеф кожи выравнивается.

Источники:

  1. Статья "Как быстро избавиться от пятен после прыщей" - https://www.laroche-posay.ru/blog/kak-bystro-izbavitsya-ot-pyaten-posle-pryshchey
  2. Статья "Что делать, если на подбородке появились прыщи" - https://www.laroche-posay.ru/blog/chto-delat-yesli-na-podborodke-poyavilis-pryshchi
  3. Статья "Акне на лице: причины появления и способы лечения" - https://www.laroche-posay.ru/blog/kak-dolgo-lechitsya-akne

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