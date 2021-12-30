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Мост на улице Циолковского в Тагиле откроется 31 декабря в 15.00

30 декабря 2021, 17:50
Фото: TagilCity.ru
Стало известно, что временное движение по мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыто 31 декабря в 15.00. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

По его словам, 30 декабря прошло совещание с представителями администрации и ГИБДД. На нем точно утвердили время открытия, а также схему проезда: в каждую сторону по одной полосе. Ездить по мосту смогут только легковые автомобили и общественный транспорт, а на скорости будет стоять ограничение 20 километров в час.

Однако подчеркивается, что в мае мост вновь будет закрыт для смены дорожного покрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что подрядчик уложил временное покрытие и по итогам испытания моста под нагрузкой получил положительное заключение экспертов.

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