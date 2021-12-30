Пожизненно заключенный убил арестанта в екатеринбургском СИЗО

Убийство своего старшего брата, его жены и дочери житель Тюмени совершил летом 2019 года. Также он был признан виновным в угоне машины, незаконном хранении оружии и оставлении в опасности дочери убитой племянницы. Причиной конфликта стала квартира, полученная братом осужденного от матери. В результате мужчина получил пожизненное заключение в колонии особого режима.