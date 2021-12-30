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Семейные елка и пельмени: какие бывают традиции на Новый Год у известных тагильчан

30 декабря 2021, 13:00
Фото: 1МI
Кто-то каждый год 31 декабря ходит в баню, кто-то украшает елку, а кто-то в новогоднюю ночь считает добрым знаком собраться всей семьей за общим столом. Так много разных обычаев, а праздник — он один, общий на всех. О своих новогодних традициях TagilCity.ru рассказали известные тагильчане — герои наших публикаций.

Новогодние традиции бывают разные — стандартные и не очень, забавные и вкусные, личные и семейные. Каждый год тагильчане перед Новым годом и на протяжении всех каникул выполняют какие-то особые ритуалы, которые помогают не только создавать в доме и на душе атмосферу праздника, но и ассоциируются с ним. Собеседники редакции TagilCity.ru поделились своими самыми сокровенными и веселыми обычаями, без которых «новый год — не новый год».

Лепить пельмени на праздник за большим семейным столом любит вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. С первым замглавы города солидарен и худрук Драматического театра Игорь Булыгин:

31 числа утром всей семьей мы лепим пельмени. Правда сразу говорю, мы не подаем их на новогодний стол, и так много всего. Но вот 2 января обязательно пельмени чтоб были. Именно своими руками. Когда-то их очень много мы делаем, когда-то немного. Это неважно, главное собраться всем вместе. Вот этот сбор всей семьи за лепкой пельменей, наверное, он подчеркивает, что новый год — это семейный праздник. Я привык с детства с уксусом, кто-то с майонезом, кто-то со сметаной. Каждый со своим.

Фото: pixabay.com

Депутат Нижнетагильской городской думы Мария Лисина с грустью вспоминает детство, когда она со своим младшим братом и родителями лепили пельмени за общим столом. Сейчас, по словам девушки, она этого не делает — Мария живет одна, и процесс лепки становится скучным в одиночку.

А вот главврач ЦГБ № 1 Александр Павловских лепит пельмени спустя пару дней после Нового Года.

Традиция у нас скорее посленовогодняя, так сказать, мы всей дружной семьей готовим пельмени, а кто не задействован в этом процессе рассматривают семейные фото и видеоматериалы, вспоминая самые красочные моменты нашей жизни.

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Елка как символ Нового Года не только украшает дом, но и вовлекает все поколения семьи в процесс создания праздничного настроения, считают наши собеседники.

Не смотря на очень большие различия в жизни людей, Новый год в каждой семье чем-то похож и имеет много общего. Обязательно есть елка, традиционно ее украшают самые младшие и самые старшие, поделился Сергей Овсянников, главврач Демидовской ЦГБ.

Неотъемлемой частью Нового Года считает елку и Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

Никогда не празднуем Новый год без елки. В любом варианте — большая, маленькая, не важно. Сейчас ставим искусственную, но запах настоящей елки из детства меня не покидает. Обязательно вешаем всю новогоднюю иллюминацию. Под елкой у нас всегда стоят Дед Мороз со Снегурочкой.

Наряжать елку и украшать дом привыкла и Мария Лисина — девушка готовит новогоднюю красавицу уже в первый месяц календарной зимы. 15 декабря для создания атмосферы праздника ставит елку и Депутат Государственной думы Константин Захаров.

У нас традиция уже 15 декабря ставить и украшать елку. И стоит она у нас до 15 февраля, чтобы подольше сохранялось праздничное настроение.

Новогодняя ель первого замглавы Вячеслава ГорячкинаНовогодняя ель первого замглавы Вячеслава Горячкина
Новогодняя ель Андрея ВолеговаНовогодняя ель Андрея Волегова
Новогодняя ель первого замглавы Вячеслава Горячкина
Фото: Страница в Instagram Вячеслава Горячкина

Когда мы готовили этот материал, многие из наших собеседников при вопросе о традициях на новый год улыбались и отвечали «Нет, в баню 31 декабря мы не ходим». Эта культовая фраза стала символом новогодних праздников. Да и сам фильм Эльдара Рязанова уже стал традицией в некоторых российских семьях, например, у Сергея Овсянникова.

Тагильский блогер Стася Новоселова не только украшает к Новому Году дом, но и традиционно пускает в полночь салют. Выйти в новогоднюю ночь на улицу стало традицией и в семье главы Дзержинского района Александра Ревенко.

Бывший водитель тагильской скорой Михаил Смольников за несколько часов до боя курантов любуется главными елками Нижнего Тагила и Дзержинского района.

Мы, традиционно, за пару часов до Нового Года едем на центральную ёлку, а потом на нашу к ДК Окунева. После 00:00 часов мы обязательно выходим на улицу и смотрим салют. Ну и поздравления родных и близких, разумеется.

Есть и те тагильчане, кто посиделкам дома в первые дни Нового Года предпочитает активный отдых.

Была большая семья у нас, вообще мы из города Лесного. И вся большая семья и летом, и зимой ходила в походы, летом с палатками 20-25 человек. И животных всех своих домашних брали, и зимой на лыжах, делится директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Фото: 1МI

Любит подышать свежим воздухом в каникулы и глава Дзержинского района Александр Ревенко.

Из традиций — если погода позволяет, 1 января всегда идем в лес, просто погулять, подышать новогодним воздухом.

А вот художественный руководитель Драмтеатра Игорь Булыгин предпочитает Новый год начинать с новых мест и новых приключений.

1 января мы обязательно утром уезжаем куда-то в новое место. Просто садимся в машину и едем туда, куда нам захотелось. Мы едем, например, на природу. Поехали, посидели. В этом году поехали в Усть-Утку, в следующем году в Висим, Невьянск. Это же пределы области. Это тоже начать год с движения, путешествия, с открытия нового чего-то. Раз это новый год, то что-то новое открывать.

Но у всех наших собеседников есть самый главный обычай — встречать Новый Год в кругу семьи.

Традиция одна — я никогда никуда не пойду в самый лучший ресторан. Мне надо быть обязательно с семьей. Пока была жива — с мамой, вот хоть вдвоем с ней буду, но буду с мамой. А сейчас у меня доченька в Екатеринбурге, сестренка. И собираемся самой близкой родней и делаем всякие вкусности, рассказала Оксана Михневич.

Фото: pixabay.com

Ценность главного семейного праздника и его важность подчеркнул и Вячеслав Погудин.

Самая главная традиция — это отмечать всегда дома и всегда в кругу семьи. Дочь, внучки, жена — все вместе. Это я ценю больше всего и считаю главной традицией.

Встречать Новый Год в кругу родных и близких считает необходимой и важной традицией и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Семьей собираться, мы всегда Новый год празднуем только семьей.

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