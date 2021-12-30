TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудники ИК-19 подарили детям из свердловского онкоцентра сказку на окнах

30 декабря 2021, 11:41
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Скрасить настроение онкобольных детей в преддверии Нового года решили сотрудники тавдинской исправительной колонии. Целый день они украшали вытынками окна больницы и создали уникальную по красоте композицию.

«Чудеса случаются», так называется благотворительный проект регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, реализуемый накануне Нового года в областном центре детской онкологии и гематологии.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Как и в прошлом году сотрудники тавдинской исправительной колонии 19 приехали в своих подшефным, чтобы отвлечь от грустных мыслей о капельницах, уколах и таком прочем. Дяди и тети по доброму улыбались, и украшали окна больницы, ставшей временным домом для заболевших малышей.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

«Вытынанка» в переводе с украинского означает «вырезка». Одно из направлений этого творчества — ажурные композиции из бумаги, например, новогодние снежинки. Кроме них на окнах онкоцентра появились герои мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты» и другие. Они удивляют своим многообразием и оригинальностью.

Очень хотелось, чтобы светлая радость и детский восторг явились бы высшей оценкой этого коллективного труда, выражают надежду в областном управлении ФСИН.

Материалы по теме
Свердловские врачи научились выращивать печень пациентам с онкологиейПациента с опухолью размером с полноги спасли онкологи в Свердловской областиВрачи объяснили причины дефицита инновационных лекарств для лечения онкологии
#Акция#Снегурочка#ГУФСИН#Свердловская область#Дед Мороз#Онкология#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25