Сотрудники ИК-19 подарили детям из свердловского онкоцентра сказку на окнах

Как и в прошлом году сотрудники тавдинской исправительной колонии 19 приехали в своих подшефным, чтобы отвлечь от грустных мыслей о капельницах, уколах и таком прочем. Дяди и тети по доброму улыбались, и украшали окна больницы, ставшей временным домом для заболевших малышей.