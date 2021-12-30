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Спикер Каменск-Уральской гордумы открыл новогодний городок пожеланием смерти

30 декабря 2021, 12:55
Фото: Скриншот из видео
На открытии новогоднего городка в Каменске-Уральском председатель гордумы Валерий Пермяков закончил свою речь пожеланием смерти всем недоброжелателям.

Выступление произошло в рамках рабочей поездки чиновников и депутатов по новогодним городкам. Пермяков высоко оценил городок в Парке трубников, поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом и после троекратного «Гип-гип ура!» пожелал всем недоброжелателям умереть.

Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!громогласно произнес председатель гордумы.

В самом законодательном органе комментировать произошедшее не стали, так как председатель уже не появится на рабочем месте до конца новогодних каникул, сообщает E1.

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#Речь#Гордума#Новый год#Каменск-Уральский#Общество
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