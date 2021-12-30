Спикер Каменск-Уральской гордумы открыл новогодний городок пожеланием смерти

Выступление произошло в рамках рабочей поездки чиновников и депутатов по новогодним городкам. Пермяков высоко оценил городок в Парке трубников, поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом и после троекратного «Гип-гип ура!» пожелал всем недоброжелателям умереть.
Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!громогласно произнес председатель гордумы.
В самом законодательном органе комментировать произошедшее не стали, так как председатель уже не появится на рабочем месте до конца новогодних каникул, сообщает E1.