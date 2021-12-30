TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд в Екатеринбурге отменил домашний арест для борца с преступностью

30 декабря 2021, 12:43
Фото: 1Медиаинвест
Ленинский районный суд Екатеринбурга отменил домашний арест для бывшего следователя Юлии Макеровой, отдавшей годы жизни борьбе с криминалом.

Уволенная из полиции Юлия Макерова продолжает бороться за свое честное имя. Напомним, она работала следователем в пятом отделе МВД Екатеринбурга и была уволена по обвинению в получении взятки. Однако адвокат настаивает: Макерову могли оболгать. По его словам, полицейского хотели убрать с пути и добились поставленной цели.

По версии СК, следователь МВД получила взятку в крупном размере в виде оказания услуг. Речь идет о ремонте ее личного автомобиля Kia на сумму 217 тысяч рублей. Взамен Макерова якобы скопировала материалы уголовного дела и передала взяткодателю.

Капитан юстиции до своего ареста наводила страх на преступные группировки. За 16 лет женщина расследовала и довела до суда десятки уголовных дел. Но одно из них поставило крест на карьере. Фигурантами были местные жители Андрей и Александр Колосовы. По версии следствия, братья занимались вовлечением девушек в занятие проституцией. И довольно жестко контролировали этот незаконный вид бизнеса, вступая в конфликты со своими конкурентами.

Летом прошлого года старший из них, Андрей, скончался в следственном изоляторе. Перед смертью он сообщив, что действовал по указке младшего брата Александра. А в сентябре уже этого года последний вышел на волю, поскольку срок содержания под стражей истек. И следователь Юлию Макерова этому не могла помешать. Капитана юстиции отстранили от дела, обвинили в получении взятки и даже поместили в СИЗО. Но шаг за шагом женщина отвоевывает свободу. Сначала суд изменил меру пресечения на домашний арест. Затем не усмотрел причин и для его продления. 27 декабря капитан юстиции получила право свободного передвижения вне дома. Во-первых, потому что представитель областного СК не доказал тот факт, что Макерова сможет надавить на свидетелей обвинения. А во-вторых, главный из них, Владимир Ободовский, так и не пришел на очную ставку.

Я намерена до конца отстаивать свое честное имя и восстанавливаться на службе, заявила обвиняемая журналистам.

Материалы по теме
В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в ЕкатеринбургеУволенная за взятку следователь по делам банд в Екатеринбурге оставлена в СИЗО Экс-следователь Макерова из Екатеринбурга просит суд восстановить ее на работе
#Следователь#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25