Суд в Екатеринбурге отменил домашний арест для борца с преступностью

Летом прошлого года старший из них, Андрей, скончался в следственном изоляторе. Перед смертью он сообщив, что действовал по указке младшего брата Александра. А в сентябре уже этого года последний вышел на волю, поскольку срок содержания под стражей истек. И следователь Юлию Макерова этому не могла помешать. Капитана юстиции отстранили от дела, обвинили в получении взятки и даже поместили в СИЗО. Но шаг за шагом женщина отвоевывает свободу. Сначала суд изменил меру пресечения на домашний арест. Затем не усмотрел причин и для его продления. 27 декабря капитан юстиции получила право свободного передвижения вне дома. Во-первых, потому что представитель областного СК не доказал тот факт, что Макерова сможет надавить на свидетелей обвинения. А во-вторых, главный из них, Владимир Ободовский, так и не пришел на очную ставку.